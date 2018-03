Con el voto del vocero de Alianza para el Progreso, César Villanueva, la Junta de Portavoces acordó ayer exonerar de segunda votación el proyecto del legislador Mauricio Mulder, que prohíbe al Estado contratar publicidad en medios privados. Un día después Villanueva revela que firmó por error esta exoneración, que permitió enviar la autógrafa al Ejecutivo ayer mismo tras su aprobación en la Comisión Permanente.



Usted firmó ayer, junto al fujimorismo, la exoneración de segunda votación del proyecto Mulder. ¿Por qué la rapidez?

Efectivamente, ha habido un debate largo sobre eso, pero finalmente hubo una aprobación mayoritaria. No se había hablado de la exoneración de la segunda votación. Yo firmé un documento pensando que era para que vaya al debate, pero se ha considerado para exonerar de la segunda votación.



¿Es decir firmó por error esta exoneración de segunda votación?

Sí, así es. Pero cuando yo llamé a la Oficialía Mayor para revisar eso, porque yo mismo me sorprendí, ya había firmado tres proyectos de ley para que pasen a debate, no [había firmado] exoneraciones. Llamé a Oficialía Mayor y ya habían enviado [la autógrafa] a Palacio. Yo entiendo que Palacio va a ver una observación a eso.



¿Comparte el fondo del proyecto Mulder?

En parte.



¿En qué esta de acuerdo y en qué no esta de acuerdo?

No estoy de acuerdo en la limitación sobre los medios privados y restringir [la información] a los medios públicos. Eso es una limitante especialmente en provincias y regiones. Yo señalé esa observación, y [dije] que necesitaba modificarse en ese sentido. Lo otro es que hay que tener un mecanismo regulador más allá de lo que sucedía antes porque los presupuestos para publicidad son altísimos y allí mucho se confunde lo que es información y lo que es publicidad.



En el debate usted fue uno de los que votó a favor del texto final del proyecto Mulder.

Sí claro, pidiendo la modificación.



La modificación que se hizo fue que solo se permita la publicidad estatal en medios privados en época electoral y casos de emergencia. En el resto de los casos sigue estando prohibido. ¿Usted comparte que se prohíba en el resto de los casos?

No, en parte no, pero una regulación sí porque es uno de los presupuestos más altos y a veces los gobernadores locales hacen un abuso de la utilización de [recursos]. No lo hacen para informar sobre los programas o proyectos, sino para hacer propaganda personal.



¿Hubiera sido mejor discutir el proyecto Mulder en comisión y mejorar la actual ley que regula la publicidad estatal?

Probablemente hubiera sido el camino mejor, pero ya eso se había presentado para la discusión de la votación.



¿Es decir usted ha votado a favor de un proyecto sin estar de acuerdo con el proyecto?

No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy de acuerdo en parte del proyecto y en los ajustes que necesita el proyecto en función a ampliarlo, no solo para los medios públicos sino privados también.



¿Pero en qué momento se iba a ajustar o ampliar si se aprobó en esos términos: prohibiendo la publicidad estatal en medios privados?

Eso ha sido la falla, de no ajustar un poco para ver la modificación después de la votación.



¿Ahora qué va a pasar porque el proyecto ya se envió al Ejecutivo y no habrá forma de cambiarlo?

Ya se envió al Ejecutivo. Yo tengo información, tengo la sensación de que el Ejecutivo va a observarla ¿no? En esa observación es que podemos hacer la modificación todavía.



¿Usted estaría a favor de que el Ejecutivo observe el proyecto?

Seguramente lo va a observar.



¿Espera que lo haga para hacer las modificaciones que menciona?

Para hacer las modificaciones pertinentes, claro que sí.

