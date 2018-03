A inicios de la próxima semana, el congresista César Villanueva jurará como el nuevo jefe del Gabinete Ministerial, el primero del gobierno de Martín Vizcarra. La designación del ex gobernador regional de San Martín recibió buenos comentarios de todas las bancadas del Parlamento, incluyendo a Fuerza Popular.

¿Cuáles serán los retos que deberá a afrontar Villanueva al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros? Tres ex primeros ministros lo responden:

1. Un Gabinete para las necesidades del país

Luis Solari, ex primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo, consideró que Villanueva debe plantear que los integrantes del nuevo Gabinete no sean solo los que formen parte del círculo de confianza del presidente Vizcarra, sino profesionales que puedan responder al actual momento de crisis.



“El ex presidente Kuczynski siempre se movía en la zona de confianza para designar ministros. Sacaba a uno de un viceministerio o dirección y lo hacía ministros, ese método para conformar Gabinete no es el mejor. Se tiene que elegir a los ministros que el Perú necesita y no por amistad. De lo contrario, el consejo termina siendo un club de amigos”, indicó a El Comercio.

Solari indicó que tiene reparos con el nombramiento de Edmer Trujillo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Es un ingeniero sanitario, estuvo en Vivienda pero no salió con buen pie de ese ministerio y le han dado Transportes y Comunicaciones porque el presidente lo conoce desde el gobierno regional de Moquegua”, refirió.

2. Aterrizar el pacto social prometido

Para el congresista Jorge del Castillo, quien fue jefe del Gabinete Ministerial durante el segundo gobierno aprista, una de las prioridades de César Villanueva es concretar el pacto social propuesto por Vizcarra en su primer mensaje a la nación. Detalló que este puede ser segmentados en cuatro áreas importantes: el fortalecimiento de la educación, la crisis en salud, la reactivación económica y la reconstrucción.



“El presidente habló de un pacto social y este no puede quedarse en el discurso”, subrayó en comunicación con El Comercio.

Del Castillo también señaló que el ingreso de Villanueva a la PCM le permitirá al Gobierno mejorar la relación con el Parlamento en comparación a la administración del ex presidente Kuczynski.

“Evidentemente, Villanueva tiene una buena relación en el Congreso. Es parlamentario y es cercano a diversos grupos. Inclusive en la última fase, cuando se tramitó el segundo pedido de vacancia contra Kuczynski, él tuvo una relación directa con la bancada fujimorista”, mencionó.

3. Equilibrio de poderes

El ex primer ministro Pedro Cateriano dijo que Villanueva, tras jurar y recibir el voto de confianza, debe “reestablecer el equilibrio de los poderes del Estado” que, desde su punto de vista, “ha sido roto” por el Congreso a raíz de la modificación de las reglas para la censura y cuestión de confianza que hizo el pleno hace unas semanas.



Este cambio hecho en el reglamento del Parlamento establece que en caso de “crisis total del Gabinete”, ningún ministro saliente puede ser designado en el Consejo siguiente. De lo contrario, esto no contará para un eventual cierre del Legislativo.

“Una acción del Ejecutivo sería un gesto político que daría una señal de defensa del orden constitucional”, subrayó.

Cateriano, ex jefe del Gabinete del gobierno de Ollanta Humala, indicó que si el gobierno de Vizcarra quiere hacer un cambio en educación y salud, el Gabinete Villanueva debe impulsar los proyectos mineros que están en marcha, como Las Bambas. “No hay duda que la minería es el motor de la economía nacional”, acotó.