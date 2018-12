César Villanueva ve "estrategias" del Apra en acusación contra el Ejecutivo

El primer ministro César Villanueva aseveró que el Gobierno no tiene intromisión alguna en temas legales y rechazó la acusación del Apra, que afirma que el Ejecutivo está detrás de la nueva investigación preliminar contra Alan García por la concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao.

"Al Gobierno lo meten en todo. Bueno, probablemente son estrategias o maneras de defenderse [...] Estamos absolutamente claros y con la conciencia clara de que el Ejecutivo no se mete en las decisiones legales", sostuvo en una entrevista con Agenda Política de Canal N.

Como se recuerda, hace algunos días el Ministerio Público inició una investigación preliminar al ex presidente Alan García y otras 21 personas por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, en relación a la concesión del terminal portuario del Callao.

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió indagación a raíz de una denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco.

En otro momento de la entrevista, el jefe del Gabinete afirmó que la prisión preventiva debe ser revisada como medida en general y descartó, en esa línea, que los partidos políticos sean organizaciones criminales.

"Todo el tema de prisión preventiva hay que revisarlo. Yo no sé si hay mal uso, yo no estoy para juzgar, es una norma de los jueces. Ellos determinarán qué deben y no deben hacer. Creo que el tema de la prisión preventiva hay que revisarlo. Es una opinión que nos han dado en distintos niveles", señaló.

"Las organizaciones políticas existen, pero no son organizaciones criminales. El hecho de que algunos de sus miembros realicen actos criminales no significa que todo el partido sea una organización criminal. El líder político que tenga ética que tenga valores no tiene que meterse en temas que den crédito a este tipo de acusación", enfatizó.

Al ser consultado al respecto, Villanueva indicó que se evaluará con calma la designación del próximo titular del Ministerio de Cultura tras la renuncia de Patricia Balbuena el último viernes. No descartó, en ese sentido, al parlamentario no agrupado Francesco Petrozzi como opción para el mencionado sector.

"Todavía no hemos nombrado a nuestro nuevo ministro de Cultura, hemos tenido una semana de mucho trabajo. El viernes la ministra tomó la decisión de dar un paso al costado. Mantenemos la tranquilidad. En el país, felizmente, hay personas capacitadas para el cargo. Con toda seguridad, hay opciones, pero no hemos pensado en nombres hasta ahora", manifestó.

"Vamos a evaluar nombres con calma, mientras tanto la viceministra está asumiendo el cargo. [Francesco Petrozzi] podría ser una opción", añadió el primer ministro.