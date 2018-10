El primer ministro César Villanueva saludó la anunciada nueva postura desde Fuerza Popular. Como se sabe, la propia lideresa del partido, Keiko Fujimori, anunció hace unos días que la bancada se enfocaría más en “la parte proactiva”.

Consultado por la prensa esta tarde por si confía en ese cambio, el jefe del Gabinete respondió: “Veo una cosa positiva el hecho de que se tiendan los puentes para el diálogo. Con todas las bancadas sería ideal y el ejecutivo”.

Cabe recordar además que Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular que ha puesto a disposición su cargo como vocera titular de la bancada, reconoció que esta se equivocó “en las formas” de realizar su control político al Gobierno.

Por su parte, el parlamentario Carlos Tubino refirió que ha llegado el momento de realizar un “cambio sincero”.

“Todo gesto político que apunte a algo positivo para el país es bienvenido”, expresó también César Villanueva al referirse a la relación futura con el Parlamento, donde Fuerza Popular tiene mayoría simple.

En tanto, dijo que no se ha previsto alguna ronda de reuniones con las bancadas, aunque no descartó que se realice.



Al ser consultado sobre una eventual renuncia al cargo debido a la moción de censura anunciada por el Apra, Villanueva aseveró que no dejará el cargo. Precisó, sin embargo, que la bancada aprista está "en su derecho" de presentar dicha moción. Sin embargo, insistió en que "no encuentra motivos para ello".