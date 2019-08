César Villanueva y las veces que se pronunció sobre Odebrecht

El exjefe del Gabinete Ministerial César Villanueva recibió US$60.000 en dos armadas de parte de Odebrecht en el 2008 a cambio de beneficiar a la empresa en la obra de la carretera Cuñumbuque—Zapatero—San José de Sisa, ejecutada cuando presidente regional de San Martín, según la declaración que brindó el exrepresentante de la constructora brasileña Jorge Barata ante la fiscalía.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Barata identificó al también congresista de Alianza para el Progreso (APP) como ‘Curriculum Vita’, uno de los ‘codinomes’ que figuran en las planillas de la Caja 2 entregadas al Ministerio Público.

Hasta el momento Villanueva Arévalo no se pronuncia sobre dicha declaración. Sin embargo, ha negado en diferentes oportunidades tener vínculos con Odebrecht. Incluso, cuestionó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por los contratos de asesorías que tuvo con la empresa.

1. Criticó a PPK por asesorías a Odebrecht (15/02/2018)

A mediados de febrero de 2018, el congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso), quien entonces fue el promotor de un segundo pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuestionó al economista por las asesorías que su empresa Westfield Capital le brindó a Odebrecht.

“Lo que ha ocurrido con el presidente [Kuczynski] es que varias veces no ha dicho la verdad, ha dicho que no conoce a Odebrecht, [pero sí] conoce a Odebrecht; el tema del indulto [a Fujimori] lo complicó, el indulto no era dramático si las cosas se hacían correctamente y en el momento oportuno”, manifestó.

“Todos esos elementos y las últimas formas de contrato que ha tenido su empresa unipersonal y el Estado, siendo representante del Estado, todo esto ha formado un ambiente muy negativo para el presidente, le ha quitado credibilidad y un presidente de la República no puede tener esa debilidad”, agregó en Canal N.

2. Orgulloso del trabajo de su hijo en la constructora (11/03/2018)

El parlamentario de APP dijo sentirse orgulloso de que su hijo haya trabajado en los proyectos de la Interoceánica Norte y metro de Lima, obras ejecutadas por Odebrecht durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

“Yo quiero decirte acá, delante de todos, que me siento orgulloso de eso, porque yo me entero [que trabajaba para Odebrecht] viendo a mi hijo [César Villanueva Ruiz] en la carretera con barro y lluvia, yo no lo he recomendado”, afirmó.

El exgobernador de San Martín dijo que su hijo fue asistente de logística y tuvo un sueldo entre los S/1.800 y S/2.500.

Congresista @CesarVPeru, acepta y se siente orgulloso que su hijo trabajará en @OdebrechtPeru.

3. La asociación amazónica con Barata (02/04/2018)

César Villanueva, horas antes de jurar como primer ministro por segunda vez, minimizó que él, como presidente regional de San Martín, haya integrado la Asociación Amazónica de Fomento de la Inversión Privada junto con el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Añadió que esa denuncia periodística fue impulsada para manchar su honra.

“No tenemos nada que temer, yo en particular nada, no hay nada. Esto ha sido un acuerdo con cinco gobiernos amazónicos y la Confiep nombró un representante en cada gremio y dentro de ellos al señor Barata. Se fundó [la asociación], hubo intenciones de seguir adelante, pero no funcionó, no tuvimos ningún, [no se ejecutó] ningún proyecto”, declaró a TV Perú.

También dijo que le informó al presidente Martín Vizcarra, quien días antes sucedió a PPK, sobre este hecho.

“El presidente Vizcarra tiene toda la información, toda la documentación, así que no hay nada”, subrayó.

4. “Lo conozco, [pero no hay] una amistad” (03/04/2018)

El flamante jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, dijo que sí conoce a Barata, pero negó que este sea su amigo.

“Claro que lo conozco, [pero no hay] una amistad, lo conozco porque fue con el presidente Alan García dos o tres veces para inaugurar las carreteras de Tarapoto a Yurimaguas y la de Cuñumbuque—Zapatero—San José de Sisa, que la quieren enlodar y así he conocido a Barata de manera protocolar”, señaló en ATV Noticias.

Al ser consultado sobre si a él lo podían levantar de cabeza y nunca encontrar nada turbio o raro con Barata, Villanueva respondió que ya todo un equipo de investigación lo había hecho y que había sido “escaneado al milímetro”.

5. Respaldó el acuerdo de colaboración (18/02/2019)

César Villanueva, a pocas semanas de renunciar a la PCM, respaldó el acuerdo de colaboración eficaz que el Ministerio Público y la Procuraduría firmaron con la empresa Odebrecht.

“Bueno, lo que creo es que a través del acuerdo se va a llegar a despejar las dudas y, obviamente, a conocer los detalles de todo este proceso de relaciones que ha tenido Odebrecht y personajes de acá en el país”, dijo en una entrevista con el diario “Exitosa”.

También consideró que sería “ideal” que los “peces gordos” estén en prisión en un plazo de un año tras la suscripción del documento.

El entonces primer ministro aseguró que “cualquiera que sea la persona, tenemos que hacer que la justicia cumpla su rol, caiga quien caiga”, en referencia a los posibles nuevos implicados en la trama de corrupción brasileña.

“Todos tenemos que respetar el Estado de derecho y obviamente confiando en que hay una justicia justa porque nadie puede tener el privilegio de eximirse y si hay sospechas hay que investigarlas. La investigación no implica responsabilidades hasta que no encuentre el hecho concreto. Cualquiera que sea la persona, tenemos que hacer que la justicia cumpla su rol, caiga quien caiga”, acotó.

6. Negó ofrecimiento de sobornos (09/07/2019)

César Villanueva, gobernador de San Martín entre el 2007 y el 2013, negó que Odebrecht le hiciera un ofrecimiento a cambio de la construcción la carretera Cuñumbuque—Zapatero—San José de Sisa.

Esto luego de la Unidad de Investigación de El Comercio informara que la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto formalizó una investigación preparatoria a 16 ex funcionarios del Gobierno Regional de San Martín y ex ejecutivos de la firma brasileña por los presuntos delitos de colusión desleal y peculado en el otorgamiento de la buena pro de la referida obra.

“El gobierno regional no tiene una intervención directa. El proyecto Huallaga […] tiene un directorio, gerencia y los equipos propios. Son ellos los que convocan a las licitaciones y hacen los trabajos que corresponden”, señaló Villanueva.

El viernes 2 de agosto, el congresista de APP volvió a negar que la constructora se le haya acercado.