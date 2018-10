El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, consideró que en el chat La Botica se aprecia el reconocimiento implícito de un “voto de consigna” en Fuerza Popular y del hecho de querer blindar “en todo momento” al detenido ex juez César Hinostroza.

En ese sentido, el legislador oficialista sostuvo que las conversaciones evidenciarían incluso que los legisladores fueron inducidos a votar en un sentido, lo que implicaría claudicar en su obligación constitucional de no obedecer a nadie, guiarse por su conciencia y preceptos constitucionales.

“Creo que tendría asidero para una acusación constitucional, pero por lo siguiente: el congresista no obedece mandatos imperativos de nadie. Una cosa es que ellos hablen y hagan comentarios políticos o personales, pero que alguien decida por ellos el sentido de su voto, ahí estaría la infracción constitucional”, manifestó Sheput a TV Perú.

Asimismo, acotó que por extensión, los legisladores de Fuerza Popular se convierten en “obstructores de la justicia” al blindar al señor Hinostroza.

Como se recuerda, la madrugada del 28 de setiembre pasado, la Comisión Permanente del Congreso resolvió destituir, inhabilitar y acusar por tres delitos al ex juez César Hinostroza. Sin embargo, no aprobó acusarlo de pertenecer a una organización criminal. Esto significaba que el ex magistrado no podía ser investigado por ese delito en el Ministerio Público, cuando un informe fiscal señalaba que era el presunto cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Posteriormente, esto fue corregido en el pleno del Parlamento y si se le acusó por su presunta pertenencia a una organización criminal.

Esa madrugada, la legisladora de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, expresó en el chat La Botica —en donde participan congresistas y dirigentes del partido— “Ahora solos hemos blindado a Hinostroza”, escribió. Mientras tanto, el legislador Héctor Becerril lanzó un insulto contra el gobierno y el referéndum.