Chat La Botica: Milagros Salazar pide disculpas públicas a Martín Vizcarra

La parlamentaria de Fuerza Popular Milagros Salazar reiteró sus disculpas públicas al presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de difundirse las conversaciones del chat de Telegram La Botica en los que tuvo fuertes calificativos en contra del jefe de Estado.

Sin embargo, a juicio de la legisladora Milagros Salazar, no cometió “ninguna falta ética” al calificar de “malnacido” y “traidor” al mandatario Martín Vizcarra. Añadió que eso debido de quedarse a la interna de su bancada.

“Yo lo primero que he dicho es que yo no he cometido ninguna falta ética y no he cometido ningún delito. Ha sido una conversación interna, que debió quedarse en la interna”, dijo Salazar en diálogo con El Comercio.

“También he manifestado que yo retiro las palabras que están en ese post y [pido] las disculpas del caso. Eso ya lo he dicho. Yo no entiendo por qué nuevamente siguen insistiendo en algo que yo ya lo dije”, añadió más adelante.

Precisamente, respecto a la anunciada denuncia ante la Comisión de Ética en su contra por parte de la bancada de Peruanos por el Kambio, Milagros Salazar respondió indicando “que hagan lo que crean conveniente”.

Asimismo, insistió en que no ha “cometido ninguna falta ética porque eso ha sido una conversación en privado” y pidió que no descontextualizar lo mencionado.

“Falta ética es cuando en mi ejercicio a nivel público digo algo en contra de cualquier persona, no solo contra del presidente. Y eso ha sido en el ámbito privado y yo lo que pido es que no descontextualicen y que no hagan un direccionamiento para callar los temas importantes del país que es la gran corrupción”, expresó.

─Pedro Chávarry─

Este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no pudo sesionar por falta de quórum. Diversas bancadas han solicitado que se dé el trámite a las denuncias en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el subgrupo de trabajo que preside Fuerza Popular.

“Todas las denuncias que entren tienen que ser procesadas en el tiempo correspondiente, pero ustedes están viendo que hay diferentes tipos de agenda que no han permitido ir a avanzar. El presidente [de la subcomisión] evaluará. […] Estoy segura que sí se agendará a la brevedad del caso”, aseveró Milagros Salazar sobre este punto.