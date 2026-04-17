Conversaciones entre la empresa Galaga y Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las que accedió El Comercio, revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la misma entidad.

En el chat se puede leer que desde la empresa Galaga se escribe: “Juan, buenas noches, en estos momentos tengo 35 unidades vacías...siendo las 12 a. m....tu apoyo para que puedan salir lo antes posible”.

Conversación entre funcionario ONPE y Galaga, a la que tuvo acceso El Comercio. Foto: cortesía

El contacto registrado en esta conversación es Juan Phang Sánchez, con quien luego se da tres llamadas vía WhatsApp: la primera a las 11:44 p. m. del sábado, con una duración de un minuto; la segunda a las 00:31 a. m. del domingo 12 de abril, con una duración de tres minutos; y, por último, una llamadas a las 00:40 a. m., que duró 52 segundos.

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Presidente del JNE responsabiliza a ONPE por retrasos

Durante su intervención en el Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, responsabilizó a la ONPE del retraso en la entrega del material electoral.

“La ONPE no cumplió con lo que se había prometido (...) el retraso se ha debido a fallas logísticas de la ONPE”, sostuvo.

Lima, 17 de abril de 2026. El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, se presenta ante la Comisión de Fiscalización. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Además, el jefe del JNE aseguró que el problema se centró en los equipos electrónicos. “No era el material electoral en sí, sino el despliegue de material digital, computadoras, impresoras”, explicó.

“Al final de la jornada, la ONPE no llegó a instalar 187 mesas de sufragio”, finalizó.