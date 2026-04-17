Resumen

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el retraso en el traslado y distribución del material electoral sería responsabilidad de la misma entidad. Foto: composición GEC
el retraso en el traslado y distribución del material electoral sería responsabilidad de la misma entidad. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Conversaciones entre la empresa Galaga y Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las que accedió El Comercio, revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la misma entidad.

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