Conversaciones entre la empresa Galaga y Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las que accedió El Comercio, revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la misma entidad.
Conversaciones entre la empresa Galaga y Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a las que accedió El Comercio, revelarían que el retraso en el traslado y distribución del material electoral se produjo al interior de la misma entidad.
En el chat se puede leer que desde la empresa Galaga se escribe: “Juan, buenas noches, en estos momentos tengo 35 unidades vacías...siendo las 12 a. m....tu apoyo para que puedan salir lo antes posible”.
El contacto registrado en esta conversación es Juan Phang Sánchez, con quien luego se da tres llamadas vía WhatsApp: la primera a las 11:44 p. m. del sábado, con una duración de un minuto; la segunda a las 00:31 a. m. del domingo 12 de abril, con una duración de tres minutos; y, por último, una llamadas a las 00:40 a. m., que duró 52 segundos.