Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, descartó que ya se haya logrado la colaboración eficaz con el detenido empresario Antonio Camayo, quien recuperó su libertad el viernes 5 de octubre por haber logrado un acuerdo con el Ministerio Público.

Al respecto, recordó que hay un proceso que se tiene que seguir, que pasa por la corroboración de los dichos de un aspirante a colaborador eficaz y una ratificación de un juez.

"(Antonio Camayo) solo es aspirante a colaborador eficaz. Mientras no lo apruebe un juez, solo es aspirante a este acuerdo", precisó Jorge Chávez Cotrina en declaraciones a Canal N.

En ese sentido, dijo que este proceso, si bien no tiene un plazo establecido, estaría terminando en un tiempo no mayor de dos meses. "He hablado con la doctora Rocío Sánchez y dice que en 60 días debe estar concluyendo con sus investigaciones sobre este tema", precisó.

El coordinador de fiscalías contra el crimen organizado también evitó dar detalles sobre el acuerdo que habría alcanzado Antonio Camayo con las fiscales que investigan a la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, de la cual sería integrante.

"Los detalles los maneja exclusivamente la fiscal provincial. Desconozco si está en libertad. Lo que ocurre es que la norma establece [...] que un fiscal puede hacer partícipe al colaborador para que corrobore la información", indicó Chávez Cotrina.

Antonio Camayo y otros diez intervenidos, así como el ex juez del Callao Walter Ríos, están siendo investigados por pertenecer a la banda Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según los indicios recopilados por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, esta organización se habría dedicado a copar instancias judiciales a través de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial y Ministerio Público.