La ex congresista de Fuerza 2011 Martha Chávez criticó los comentarios realizados por su ex colega de bancada Luisa María Cuculiza, quien comentó que uno de los errores de Keiko Fujimori fue alejarse de integrantes de experiencia de su agrupación política.

“Discrepo totalmente con los comentarios de Luisa María Cuculiza. No es el momento, cuando se ve que están agrediendo, persiguiendo, agraviando la libertad de Keiko [Fujimori] y otras personas, establecer responsabilidades o dolores personales”, dijo Chávez a Canal N.

En ese sentido, agregó que ella también lamenta el alejamiento de Keiko Fujimori de los cuadros políticos con más experiencia, sin embargo, remarcó que no es el momento de indicar eso y que se deben respetar las decisiones que toman las personas que están dentro de un partido.

“Por supuesto que a mí me afectó [no haber estado en la lista al Congreso de Keiko Fujimori], porque creo que soy una persona preparada para poder estar y me gusta el trabajo en el Congreso, pero yo también reconozco que quienes están a cargo y tomas decisiones en un partido tienen derecho a tomarlas y que, así me hubiera afectado o estuviera yo dolida, no es el momento de señalarlo”, exclamó la ex parlamentaria fujimorista.

Respecto a la pregunta a que si es el momento de que los antiguos fujimoristas retomen un rol protagónico, manifestó que se debe dejar el lugar a nuevas personas en el Congreso y señaló que se siente orgullosa de la carrera que tuvo como parlamentaria.

“Soy orgullosa de la experiencia que tengo. Tengo más de 40 años de trabajo y abogada, veinte [años] los he dedicado a un cargo público en el Congreso de la República. Yo creo que deben venir nuevas personas. Yo también, en algún momento, fui nueva”, acotó.

Cabe recordar que la ex congresista fujimorista Luisa María Cuculiza lamentó la crisis que vive Fuerza Popular.

"Que me hayan cambiado por [Moisés] Mamani me duele en el alma. Igual pasa con Yesenia Ponce y otras congresistas que no tienen el fujimorismo en el corazón", comentó Cuculiza en una entrevista a ATV.