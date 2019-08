Chinchero: las claves para entender la investigación sobre la adenda

La pesquisa que realiza la fiscal Zoila Sueno Chirinos, desde noviembre del año pasado, sobre las presuntas irregularidades en la firma de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero (Cusco) ha ingresado a su recta final. Recientemente, formalizó investigación preparatoria en contra de la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y siete exfuncionarios públicos.

A continuación, El Comercio desarrolla en ocho puntos el Caso Chinchero:

1. El origen del proyecto Chinchero

El aeropuerto internacional de Chinchero es una obra de infraestructura que el Cusco exige desde hace más de 40 años, sobre todo con la intensa demanda que tiene en la actualidad el terminal aéreo Alejandro Velasco Astete.

Este proyecto se acercó a la realidad cuando en abril del 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se otorgó la concesión para la construcción del aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi, conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América, vía una asociación público-privada (APP). A su vez, el consorcio solicitó un cofinanciamiento de US$264,7 millones.

El primer problema apareció en el 2016, cuando se señaló que el contrato original estaba mal redactado, porque no especificaba un tope del interés que debía ser pagado por el cofinanciamiento que pediría el concesionario para la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Antes los cuestionamientos al contrato, se convino en el planteamiento de una adenda al contrato.

Asimismo, hubo quienes criticaron la suscripción de dicha adenda. Estos afirmaban que la asociación público-privada (APP) propuesta se podría convertir, en la práctica, en una obra pública, dejando atrás el esquema que se planteó en un principio.

No obstante, la administración de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) suscribió la adenda en febrero del 2017, bajo la premisa de que corregiría varios errores y evitaría otros varios.

Durante la ceremonia de inicio de las obras del aeropuerto, Kuczynski se refirió directamente a quienes han cuestionado que el Gobierno firme una adenda –cambio en el contrato que modifica el financiamiento de la obra– con el consorcio Kuntur Wasi, a cargo del proyecto.

“Saludo a los contratistas que están aquí. Se dice que no tienen experiencia, ahí hay un señor argentino como parte de este grupo que maneja 54 aeropuertos, más de lo que hay en todo el Perú. Entonces, a los criticones les decimos: ¡Cállense la boca, déjennos trabajar!”, exclamó el entonces mandatario.

(Infografía: Pedro Vega Beltrán/ El Comercio) GEC

2. Aterrizaje forzoso

Martín Vizcarra, como ministro de Transportes y Comunicaciones, defendió en el Congreso hasta en cuatro oportunidades, incluida una sesión de interpelación, la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero que firmó el actual gobierno.

Por ejemplo, indicó que este instrumento salvaba el “contrato lesivo” que heredó del humalismo, que esta modificación “no estaba ajustada al beneficio del concesionario” Kuntur Wasi, y que permitía ahorrar al Estado US$90,5 millones.

A pesar de estos argumentos, la firma de la adenda le terminó pasando la factura y el lunes 22 de mayo de 2017 renunció al Gabinete Ministerial.

Sobre las razones de su dimisión, se limitó a decir que siempre ha priorizado el interés del Perú en todas sus decisiones.

Minutos después, el contralor general, Edgar Alarcón, anunciaba en una conferencia de prensa que había detectado irregularidades en la firma de la adenda y que denunciaría ante la fiscalía a diez funcionarios de esta gestión por el presunto delito de negociación incompatible.

Un día antes, Vizcarra había dicho que dejaba sin efecto el contrato original y la adenda por no haber tenido la aceptación del Congreso y la contraloría.

3. "Si se baja Chinchero, nos va pero mal"

El programa “Panorama” reveló el domingo 4 de junio de 2017 el audio de una reunión entre el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, y el contralor Edgar Alarcón y dos funcionarios más.

En la grabación se escucha al titular del MEF decirle a Alarcón que el presupuesto adicional que solicitó para la contraloría ya había firmado por él, pero que faltaba “convencer al presidente”, en referencia a Kuczynski.

Thorne, después de conocerse el audio, negó que haya presionado y condicionado al contralor, que en el momento de la cita aún no había elaborado su informe sobre la adenda de Chinchero.

El entonces ministro de Economía y Finanzas remarcó que fue Alarcón quien en más de una ocasión le preguntó si el presupuesto adicional que la Contraloría solicitó–de S/13 millones– estaba condicionado al resultado de la auditoría. “Claramente le digo que no. No se me ocurriría [decirle que sí]. Iría en contra de mi ética profesional”, dijo.

También exhortó al “Panorama” a difundir la grabación completa, lo que ocurrió el domingo siguiente.

En este audio, Thorne le dice al contralor que “si pasa Chinchero, nos va bien, si se baja Chinchero, nos va pero mal”.

En una entrevista con El Comercio, Thorne reconoció que fue un error de su parte haber tomado el nombre del presidente Kuczynski. "Sí, claro que fue un error, releyendo [la transcripción del] audio fue un error, que se ha podido malinterpretar y lo que nunca he querido es utilizar al presidente para condicionar la ayuda [a la contraría]. El presidente en ningún momento me ha pedido eso”, subrayó.

El miércoles 21 de junio, Thorne renunció al MEF, luego de que el pleno del Congreso rechazara el voto de confianza que planteó.

A fines de ese mismo mes, el programa “Beto a saber” difundió cuatro extractos de una reunión entre el primer ministro, Fernando Zavala, Vizcarra, Thorne y Alarcón.

"Lo único extraño en esa reunión es que te graben. Es realmente lamentable que no puedas tener una reunión con un funcionario público para solucionar, explicar temas, sin que te estén grabando. Realmente, eso es terrible, es algo que tiene que cambiar", refirió Zavala en aquella oportunidad.

(Infografía: Pedro Vega Beltrán/ El Comercio) GEC

4. El archivo provisional de investigación a Vizcarra

El 12 de marzo de 2018, dos semanas antes de que Martín Vizcarra jure como presidente tras la renuncia de Kuczynski, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional la investigación en contra del exministro de Transportes y Comunicación por la aprobación de la adenda al contrato de Chinchero.

La denuncia había sido interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco, quien indicó que Vizcarra tuvo responsabilidad al dar la Resolución Ministerial Nro. 041-2017-MTC/01 (del 2 de febrero del 2017) por la que se aprobó el texto de la Adenda Nro. 1 del aeropuerto cusqueño.

También autorizó a la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli para que, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba la adenda y los documentos.

A Vizcarra también se le imputó haber firmado la resolución ministerial que nombró a Alfredo Dammert Lira como integrante del Consejo Ejecutivo de Ositran. Esta persona votó a favor de la aprobación de la adenda.

Sánchez consideró que la actuación de Vizcarra Cornejo no tuvo relación con los delitos de colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.



5. Chávarry abre procedimiento a Thorne

A inicios de setiembre del año pasado, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, abrió una investigación preliminar contra el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, por el presunto delito de cohecho activo genérico, a raíz de una denuncia que fue presenta al Ministerio Público en junio de 2017.

Thorne habría realizado una irregular promesa de entrega de fondos públicos al excontralor Edgar Alarcón a cambio de emitir una opinión favorable a la adenda de Chinchero, según la referida denuncia.

El economista dijo que probará su inocencia y que en el audio con Alarcón “no hay nada” que lo involucre en un hecho irregular.



6. Vizcarra dice que no teme a investigación

El presidente Martín Vizcarra afirmó, más de una vez, que no tiene temor a las investigaciones por las presuntas irregularidades en la firma de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero.

"¿A quién van a asustar? En absoluto. Hemos obrado de una manera absolutamente correcta, como siempre lo hemos hecho [...] No para beneficiar al contratista, sino para que esta obra tan importante para el Perú y para el Cusco se haga realidad", manifestó Vizcarra en una entrevista a Radio Santa Rosa en noviembre pasado.

Recordó que el Estado no le transfirió “ni un sol” al consorcio Kuntur Wasi.

“Lo que seguramente van a decir en el arbitraje es que se pague lo que hizo, que fue el estudio que elaboró. ¿Dónde está el perjuicio para el Estado?", añadió.

De esta manera, Vizcarra respondió a Chávarry, quien acusó al fiscal José Domingo Pérez de tener un "interés político coordinado con el Gobierno" para tapar la investigación del Caso Chinchero "donde los peruanos perdimos millones de soles".



7. Investigación preparatoria a Molinelli y otros

El viernes 23 de agosto de 2019, la fiscal Zoila Sueno Chirinos formalizó investigación preparatoria contra ocho exfuncionarios públicos (entre ellos la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli) y cinco privados, vinculados a la firma de la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en el 2017.

La tesis fiscal ha variado desde que el caso, que era visto por el fiscal José Domingo Pérez, pasó a Sueno, en noviembre del 2018. Pérez adecuó la investigación preliminar para considerar a los funcionarios y a los representantes de Kuntur Wasi como miembros de una organización criminal.

Ahora, en cambio, la fiscal Sueno afirma que los acusados y sus presuntos cómplices solo se habrían concertado para cometer el delito de colusión agravada.



(Infografía: El Comercio) GEC

8. Enco apunta al presidente Vizcarra

El procurador anticorrupción Amado Enco informó que la fiscal Zoila Sueno “ha logrado encontrar elementos que permitiría abrir nuevamente esa investigación” contra Vizcarra Cornejo, que había sido enviada al archivo de manera provisional por el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Agregó que el Ministerio Público tiene dos nuevas pruebas.

La primera es que la empresa Andino Investment Holding, que integró el consorcio Kuntur Wasi, donó US$50.000 al Instituto País, ONG del expresidente Kuczynski, entre el 2013 y 2014. Añadió que es dinero fue utilizado para “viabilizar” la campaña política de Peruanos por el Kambio en las últimas elecciones generales.

Y el otro es el referido a documentos que fueron hallados en una computadora de un representante de la empresa, que fue incautada durante un allanamiento a las oficinas de Kuntur por el fiscal José Domingo Pérez, quien tuvo a cargo la investigación en su parte inicial.

“Al momento de abrir la computadora se ha encontrado información relevante que vincularían en términos de presunta responsabilidad al exministro de Transportes y Comunicaciones [Martín Vizcarra]”, señaló al programa “2019”, de Canal N, el lunes 26 de agosto de 2019.

(Infografía: Pedro Vega Beltrán/ El Comercio) GEC

Amado Enco confirmó que en la referida computadora se encontró las respuestas a las preguntas que Vizcarra debía responder ante el Congreso, que tenía previsto interpelarlo en marzo de 2017. Pero esta fecha fue postergada por la crisis generada por el fenómeno de El Niño costero.