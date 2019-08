Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones de Martín Vizcarra

Día a día, gobernantes, autoridades y líderes de opinión son sometidos al escrutinio de El Comercio, a fin de conocer si lo que afirman es verdadero, falso o impreciso. En esta edición publicamos algunas de las declaraciones más relevantes que ha dado el presidente Martín Vizcarra esta semana en diferentes entrevistas.

1. El archivo provisional de Chinchero

Miércoles 28 de agosto en el programa “2019”, de Canal N

“Acá está el resultado de la investigación, en 16 folios, el resultado de la investigación que hizo el Ministerio Público, donde finalmente después de analizar 39 ítems llega a [una] conclusión que dispone no ha lugar formalizar investigación […] ¿Cuándo fue? El 21 de febrero de 2018. ¿Dónde estaba yo? En Canadá, a 7.000 kilómetros de distancia […] Que se revise, todo el mundo debe allanarse a las investigaciones, pero que quede claro que no hay ningún sustento…”.



Esta afirmación es imprecisa

El presidente Martín Vizcarra presentó la disposición que emitió el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez como si fuera un documento que lo absuelve totalmente de responsabilidad penal por la firma de la adenda al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), acto que se realizó cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones al inicio del actual gobierno.

No obstante, Sánchez estableció en el mismo documento, en el segundo párrafo del punto 39, que su decisión de no formular investigación preparatoria no afecta el resultado que pueda tener la pesquisa preliminar que, en ese momento, realizaba el fiscal José Domingo Pérez (y que luego pasó a la fiscal Zoila Sueno), contra la exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli y otras 12 personas por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado.

El fiscal supremo también dispuso que si la fiscalía provincial hallaba nuevos elementos que puedan comprometer a Vizcarra Cornejo con Chinchero, esta debía informarle.

“De advertir elementos de juicio que permitan orientar la posible comisión de un delito atribuible a Martín Vizcarra Cornejo dentro de su actuación de alto funcionario público, esto es en la condición de ministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones, [la fiscalía] deberá comunicar a este despacho- conforme a ley- para las acciones a que hubiera lugar”, subraya.

Es decir, la investigación solo fue archivada de manera provisional y no de manera definitiva.



2. “El Estado no ha desembolsado un sol”

Miércoles 28 de agosto en el programa “2019”, de Canal N

“No se llegó a ejecutar ni el contrato ni la adenda, que cuando la contraloría presenta su informe observando se deja sin efecto, en el proceso no ha habido el desembolso de ni un sol al concesionario [Kuntur Wasi], nada, el Estado no ha desembolsado un sol…”.



Esta afirmación es imprecisa

Si bien el Estado Peruano no transfirió recursos a Kuntur Wasi, como refiere el presidente Vizcarra, la firma y posterior nulidad de la adenda sí favoreció al consorcio en términos económicos.

De acuerdo con la disposición N°62 dictada por la fiscal Sueno, mediante la cual formalizó investigación preparatoria a Molinelli y otros, esta acción “ocasionó una obligación” por parte del Estado Peruano, en el sentido, de que tendrá que pagar US$8.6 millones a favor del consorcio Kuntur Wasi.

Sueno explicó, en el documento al que tuvo acceso El Comercio, que el Estado, antes de firmar la adenda, “estuvo en la posibilidad de dejar sin efecto el contrato de concesión original por incumplimiento de la concesionaria de cumplir con el cierre financiero”. En ese escenario, el Estado hubiera podido cobrar US$8.6 millones a Kuntur Wasi como penalidad.

“Eso [la nulidad] es lo que termina por consolidar la presunción de un delito de colusión agravada, porque antes de la adenda quien se encontraba en una posición de incumplimiento era el consorcio, por lo tanto el Estado tenía la posibilidad de demandar el incumplimiento de ese contrato. Cuando se saca adelante la adenda frente a los cuestionamientos severos, el Estado tuvo que anular la adenda y anular la adenda le generó derechos al consorcio Kuntur para demandar al Estado Peruano por US$8 millones”, refirió el procurador anticorrupción Amado Enco en el programa “2019”, de Canal N.



3. El pliego interpelatorio

Miércoles 28 de agosto en el programa “2019”, de Canal N

“Lo único que sé es que cuando llega el pliego interpelatorio del Congreso inmediatamente ese pliego se le deriva a las direcciones correspondientes, a legal, a concesiones y finalmente se hace un consolidado de las respuestas. Cuando tengo las respuestas se enfría el proceso de interpelación y no definen [una nueva] fecha en el Congreso. ¿Qué hicimos? Preparamos un oficio y entregamos las respuestas al Congreso, el Congreso ha tenido las respuestas mucho antes de la fecha de interpelación”.



Esta afirmación es falsa

De esta manera respondió el presidente Martín Vizcarra cuando la periodista Mávila Huertas le consultó sobre el peritaje realizado a la laptop de José Balta del Río, gerente general Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., en la que se encontró un pliego interrogatorio con respuestas, grabado en Windows con fecha 10 de marzo de 2017, para el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones.

La fiscal Sueno indica que este documento guardaría relación con la interpelación que Vizcarra debía responder ante el Congreso el 16 de marzo de 2017, la cual fue postergada para el 23 de marzo de ese año a raíz de la crisis provocada por el fenómeno de El Niño costero.

La sesión del 23 de marzo, finalmente, no se realizó, porque no hubo quórum, tras un acuerdo de Fuerza Popular para no asistir. Esto debido a que la emergencia continuaba.

El entonces ministro de Transportes y Comunicaciones acudió al Congreso, donde dijo que iba a entregar por escrito las respuestas al pliego interpelatorio.

Sin embargo, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, precisó que no se le recibió “ninguna documentación" a Vizcarra porque la interpelación quedó sin efecto.

"Él se ha vuelto a llevar sus documentos y, en todo caso, los congresistas que los requieran se los pedirán. Pero al no haber interpelación, él no tiene por qué entregar respuestas a algo que ya ahorita no existe", manifestó.



4. El crecimiento económico

Domingo 26 de agosto en la revista “Semana Económica”

“Somos miembros de la Alianza del Pacífico. México creció 2% en el 2018. Su proyección de crecimiento de este año es menos del 1%. ¿También van a adelantar elecciones en México? No, es un nuevo gobierno. Chile creció 4% el año pasado, casi igual que nosotros, y las perspectivas de crecimiento para este año también son parecidas, por el orden del 3%”.



Esta afirmación es verdadera

La economía del Perú creció, como indicó el presidente Martín Vizcarra, un 4% en el 2018. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el año pasado se superó el 3,9% "esperado por el consenso de mercado", con lo que también se acumularon 113 meses de expansión continúa.

Chile también creció un 4% en el 2018, lo que significó su mayor ritmo de expansión en cinco años, según cifras del Banco Central de ese país.

Y México cerró el 2018 con un crecimiento de 2%, el resultado más bajo registrado desde el 2013 (1,6%), según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mexicano.



5. El doble discurso sobre Tía María

Viernes 23 de agosto en entrevista al semanario “Hildebrandt en sus trece"

“Nuestra posición en público y en privado ha sido la misma. En Lima y en Arequipa hemos dicho que este proyecto no tiene las condiciones sociales para que se lleve adelante. Sin embargo, concluyendo un procedimiento que empezó mucho antes de nuestro gobierno, correspondía darle la licencia de construcción…”.



Esta afirmación es falsa

Durante el primer día del paro indefino que acató el Valle del Tambo (Islay, Arequipa) en contra del proyecto minero Tía María, el presidente Martín Vizcarra afirmó que la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Perú Copper “no se puede” anular. Agregó que la compañía cumplió con los requisitos de ley.

“No se puede [anular la licencia] Tenemos que conversar y fruto del diálogo encontraremos las soluciones”, refirió.

Vizcarra Cornejo tuvo un discurso diferente cuando se reunió el 24 de julio con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, y otras autoridades del sur del país.

"Yo voy a declarar que he conversado amplio con el gobernador, con los alcaldes provinciales y alcaldes distritales y he escuchado claramente su posición, que representa a la del pueblo. (…) Es que en el tema administrativo no se puede adelantar, por eso diré que vamos a analizar la posición presentada, ya ustedes saben cuál es mi posición, pero no puedo adelantarla públicamente….", indicó el presidente, según la grabación que fue difundida tras la decisión del Consejo de Minería de suspender la licencia de construcción de Tía María.

El mismo jefe de Estado de manera textual reconoce que no puede adelantar su posición sobre el proyecto minero en público.

Este Diario remitió a la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno sus dudas respecto a las declaraciones del presidente. Hasta el cierre de esta nota, no hemos recibido respuesta.