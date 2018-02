La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, afirmó que no existe un “cogobierno” con los legisladores del bloque que lidera Kenji Fujimori y remarcó que se debe de dejar de pensar que las personas pueden ser “utilizadas”.

“Aquí no existe ningún cogobierno, aquí no puede existir ninguno. Ya tenemos que dejar de pensar que las personas pueden ser usadas para ser cogobiernos, eso no se da”, dijo Ana María Choquehuanca a la prensa.

Como se recuerda, este jueves el parlamentario Kenji Fujimori viajó a Puno junto al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y otros ministros. Sin embargo, el avión no pudo aterrizar por el mal clima.

“Lo que tenemos que ver es qué es lo apropiado. He viajado desde que ingresé al Congreso a muchos sitios del Perú y, es más, incluso en mi labor ministerial también y hemos ido acompañado de diversos congresistas. […] Creo que hay que darle una mirada más amplia”, expresó la también legisladora oficialista.

─Declaraciones de Barata─

Ana María Choquehuanca también se pronunció sobre las próximas declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a fiscales peruanos este 27 y 28 de febrero y manifestó que no es competencia del Poder Ejecutivo dirigir sobre qué temas se le interrogará.

“Nosotros no manejamos esos espacios. Eso no depende de nosotros, no dictamos a ver quién va o quién no va, a quién se le interroga primero y a quién después o a quién no. Debemos respetar esta independencia de poderes”, explicó Choquehuanca.

MÁS EN POLÍTICA: