Choquehuanca: Mamani está buscando cómo zafarse del problema

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio (PpK), Ana María Choquehuanca, espera que el congresista Moisés Mamani sea desaforado del Parlamento tras ser acusado de tocamientos indebidamente por una trabajadora de la aerolínea Latam.

"Siento vergüenza ajena y mucha vergüenza que un congresista esté involucrado en tocamientos indebidos. Está buscando cómo zafarse del problema", expresó la legisladora oficialista en RPP Noticias.

Choquehuanca recordó que sobre Mamani pesa otra denuncia de acoso por parte de una ex trabajadora de su despacho. Se trata de Lizeth Valenzuela, quien además denunció en marzo pasado que fue despedida por el congresista fujimorista horas después de que le informó que estaba embarazada.

"Se tiene que ir del Congreso. Particularmente no le dirijo la palabra porque me siento ofendida con su presencia. Espero que el señor responda por lo que ha hecho", agregó.

Mamani, quien en un inicio negó cualquier contacto con la trabajadora de Latam, aseguró ayer que habría "podido rozar a la aeromoza".

"No ha sido como ella menciona que le he manoseado o que le he comenzado a tocar el glúteo hasta la pierna. Eso sí es mentira", dijo en diálogo con ATV.