CIDH elige a jurista peruana como miembro para el periodo 2020-2023

La abogada peruana Julissa Mantilla Falcón fue elegida como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2020-2023.

Esta decisión fue adoptada el 28 junio último, en la ciudad de Medellín, Colombia, como parte de la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La jurista peruana es docente del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Julissa Mantilla es catedrática y especialista en materia de derechos humanos, además de contar con un magister en The London School of Economics and Political Science.

El Gobierno Peruano presentó a Mantilla Falcón en febrero de este año para que sea miembro de la CIDH, órgano autónomo de la OEA que busca promover la observancia y defensa de derechos humanos en la región.

La CIDH está formada por siete integrantes con mandatos de cuatro años con posibilidad de ser reelectos de manera sucesiva por un único periodo adicional.