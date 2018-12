Cinco bancadas anunciaron que votarán este lunes en el pleno del Congreso de la República a favor del pedido de reconsideración contra la ley de financiamiento ilegal de partidos, que fue aprobada el 5 de diciembre y calificada de "nefasta" por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry.

Salaverry informó este jueves que ha dispuesto que el pedido de la bancada de Nuevo Perú para reconsiderar la votación que aprobó la comentada norma sea sometido a votación en el pleno del Congreso convocado para el lunes 17.

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio, indicó que su bancada ha acordado votar por la reconsideración. "Vamos a pedir que vuelva a comisiones para tener un mejor análisis y una mayor reflexión", expresó.

Añadió que "sería interesante que el Ejecutivo haga llegar un proyecto de ley al respecto para evitar este tipo de controversias".

Cabe anotar que siete miembros de la bancada oficialista, entre ellos el mismo Meléndez, votaron a favor de la iniciativa que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas.

Eloy Narváez, vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que su organización votará a favor de la reconsideración. "Desde un inicio nos hemos mostrado en desacuerdo con esa ley de financiamiento ilegal, por eso los de APP votamos en contra, a excepción de Edwin Donayre. Pensamos que esa norma debe volver a comisiones", indicó.

Hernando Cevallos, vocero alterno de Frente Amplio, también adelantó que su bancada respaldará el pedido de reconsideración. "Por supuesto que votaremos para que esa iniciativa regrese a la comisión de Justicia, nuestra posición es clara y lo hemos manifestado en diversas ocasiones, estamos en contra de ese proyecto de ley", puntualizó.

En igual sentido se mostró Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular. "Si la reconsideración se pone a debate este lunes vamos a apoyarla. Esa norma aprobada requiere de más debate, de más análisis, no estamos de acuerdo con ella ", expresó.

En tanto que Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, no quiso precisar cuál será la decisión final de su bancada que la semana pasada votó a favor de la comentada ley.

"Nosotros no vamos a adelantar el sentido de la votación, eso no es serio. Todos los proyectos de ley los evaluamos en su momento. Tomamos decisiones internamente pero no la publicitamos, sino que vamos al pleno y allí ejercemos nuestro derecho al voto, eso es lo que corresponde a un partido que actúa con seriedad", expresó.

Tubino remarcó que la norma no es un proyecto de Fuerza Popular. "Más bien ha sido aprobada en forma unánime en una comisión presidida por el oficialismo y luego aprobada en el pleno de forma multipartidaria, los únicos que se opusieron fueron Nuevo Perú y el Frente Amplio", sostuvo.

Finalmente, Jorge del Castillo del Partido Aprista Peruano tampoco precisó cuál será la posición que tomará su bancada. "No lo hemos discutido aún y, además, tendríamos que ver bien las imputaciones que se hacen a la norma. Ver si es solamente cuestión de pena, porque lo que se ha cuestionado es la reducción de la pena", dijo.

Del Castillo añadió que seguramente habrá un debate en el pleno y allí se definirá la cosa. "No se puede adelantar nada por el momento, hay que esperar que los que plantean la reconsideración lo sustenten en blanco y negro", acotó.