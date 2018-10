Cinco bancadas presentaron este jueves una moción de censura contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, y los integrantes de su Mesa Directiva, Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma, todos los Fuerza Popular.

La congresista Marisa Glave (Nuevo Perú) afirmó que la Mesa Directiva ha "festinado los trámites” para que el pleno apruebe un dictamen que le permite al ex presidente Alberto Fujimori su libertad bajo control electrónico.

“Nosotros desde el Nuevo Perú con otros representantes aquí hemos firmado una moción de censura contra Daniel Salaverry, porque este señor ha festinado trámites, ha presentado una exoneración irregular [de trámite de comisión a este proyecto]”, manifestó en conferencia de prensa con otros representante de la oposición en el Legislativo.

Glave recordó que durante el debate las bancadas de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso y la suya le pidieron al titular del Congreso que aclare el acuerdo de Junta de Portavoces que exoneró el proyecto de Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) del trámite de comisiones, luego de que algunos parlamentarios retiraran sus firmas.

Presentan moción de censura contra el presidente del #Congreso tras la aprobación de la norma que favorece a #AlbertoFujimori. pic.twitter.com/HGQ51eZUW1 — Martín Hidalgo (@martinhidalgo) 11 de octubre de 2018

“El señor Daniel Salaverry ha festinado trámites, ha desarrollado un proceso viciado, eso es causal para decirle que no puede seguir sentando en la presidencia del Parlamento”, remarcó.

La congresista de Nuevo Perú indicó que Fuerza Popular no ha querido “hacer bien” la aprobación del referido proyecto de ley.

“En el fondo su interés no es la democracia, no es la institucionalidad, no son los adultos mayores, sino es legitimar a una organización donde estaba Vladimiro Montesinos, [Nicolás de Bari] Hermoza Ríos y un conjunto de violadores de derechos humanos y garantizar con esto su impunidad”, expresó.

Marisa Glave advirtió que Montesinos, ex asesor de Alberto Fujimori, puede verse beneficiado por esta ley.

Por su parte, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, dijo que el fujimorismo “una vez más aprovechando su mayoría numérica hace lo que quiere en el Congreso y manda al tacho los procedimientos y en última hora coloca una ley política y con nombre propio”.

Vásquez refirió que la coyuntura política “es complicada” y que parece que Fuerza Popular “quiere incendiar la pradera”.

Las bancadas que respaldan pedido de censura son las de Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Nuevo Perú y Frente Amplio.

A su turno, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, negó que la Mesa Directiva realicé un “manejo autoritario” del Poder Legislativo.

Agregó que se comunicó con el portavoz titular de APP, Richard Acuña, para preguntarle si retiraba su firma del acuerdo de Junta de Portavoces, que exoneró de trámite la ley que beneficia a Alberto Fujimori, pero que este le dijo que no, que mantenía su decisión.