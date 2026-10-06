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Resumen

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Escaso respaldo de votos lograron cinco de los seis partidos con representación en el Congreso. (Composición: Política El Comercio)
Escaso respaldo de votos lograron cinco de los seis partidos con representación en el Congreso. (Composición: Política El Comercio)
Por Erik Rivera

Cinco de los seis partidos con representación en el Congreso bicameral han obtenido, hasta el momento, menos del 4% de votos en las elecciones para la Alcaldía de Lima, en las que Rafael López Aliaga (candidato a primera regidor por Renovación Popular) y Francis Allison (postulante a alcalde de Avanza País) se mantienen al frente de las preferencias. Las cifras demuestran el poco apoyo a la mayoría de agrupaciones.

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