Cinco de los seis partidos con representación en el Congreso bicameral han obtenido, hasta el momento, menos del 4% de votos en las elecciones para la Alcaldía de Lima, en las que Rafael López Aliaga (candidato a primera regidor por Renovación Popular) y Francis Allison (postulante a alcalde de Avanza País) se mantienen al frente de las preferencias. Las cifras demuestran el poco apoyo a la mayoría de agrupaciones.

Según la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al cierre de este informe a las 18:00 horas del lunes, con el 92,710% de actas contabilizadas, Renovación Popular es la agrupación con escaños en el Parlamento que concentra el mayor respaldo en la capital, con 27,70% de los votos. Muy por debajo aparece Ahora Nación, que postuló a Susel Paredes, con 3.573%.

El resto de partidos se sitúa detrás. Fuerza Popular, que llevó al postulante Samuel Daza, registra apenas 2,619%. Juntos por el Perú, con el candidato Oswaldo Vargas, alcanzó un escaso 1,879% de los votos, mientras que el Partido Cívico Obras, que postuló a Ricardo Belmont, obtuvo 1,601 % de respaldo.

En el último lugar entre las agrupaciones con representación parlamentaria se encuentra el Partido del Buen Gobierno, que impulsó la postulación de Carlos Gallardo, con un reducido 0,662%.

La agrupación política, incluso, queda por debajo del Frepap (0,92%), Progresemos (0.897%) y Partido Frente de la Esperanza 2021 (0,73%).

Expertos consultados por El Comercio atribuyen el escaso nivel de respaldo a dos factores principales: las decisiones que adoptó el Congreso pasado en torno a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) y la baja institucionalización de los partidos políticos.

En los comicios municipales para la Alcaldía de Lima en 2022, Avanza País y Perú Libre, que en ese momento tenían representación en el Congreso, obtuvieron menos del 4%.

¿Cuántos escaños tienen en la Cámara de Diputados? El Congreso bicameral está integrado por seis partidos. Cinco de ellos apenas lograron respaldo popular en las elecciones para la Alcaldía de Lima. En la Cámara de Diputados está es la composición: Fuerza Popular tiene 41 escaños, Juntos por el Perú 32, Partido del Buen Gobierno 18, Renovación Popular 15, Obras 14 y Ahora Nación 10.

Razones expresadas

El analista político Enrique Castillo aseguró que el poco respaldo obtenido por algunos partidos responde, entre otros factores, a que el Congreso anterior promovió una ley para eliminar la participación de los movimientos regionales en las ERM.

Explicó que esta medida llevó a algunos políticos a dejar sus bases para incorporarse a agrupaciones tradicionales, lo que terminó generando una capacidad de arrastre en provincias y municipios pero solo enfocado en ciertos partidos que se vieron beneficiados.

“Muchas de las personas que estaban en esos movimientos regionales por miedo a no poder participar en los comicios, se anotaron en los partidos que como siempre eran regionalistas y municipalistas. Se anotaron en Somos Perú, en Podemos, con el miedo de no participar en las elecciones. Por eso es que Somos Perú ha tenido una gran cantidad de triunfos como Podemos. Y los actuales partidos en el Congreso no se cuidaron de tener buenos candidatos a ese nivel. La gente con arrastre popular se fue a esos partidos”, opinó.

Castillo sostuvo que el escenario que se configura es el de gobiernos regionales y provinciales con posiciones distintas a las del Ejecutivo y el Congreso, lo que limitará la influencia del Parlamento en las regiones. A su vez, estas autoridades estarán condicionadas por las demandas de los gobiernos locales.

“Fuerza Popular no ha ganado nada. Lo que vas a tener ahora es una oposición regional que será diferente al Gobierno y al Congreso, con lo cual la influencia del Parlamento en los gobiernos regionales va a ser mínima. Y van a estar cercado por las demandas de los gobiernos provinciales y regionales”, dijo.

El analista señaló que el Ejecutivo y el Parlamento deberán afrontar las presiones de gobiernos municipales que no estarán alineados con el oficialismo ni tendrán representación parlamentaria. Advirtió que estas autoridades podrían ganar capacidad de presión, especialmente durante el debate y aprobación del presupuesto público.

“Lo que va a haber será una demanda permanente de los gobiernos municipales que no van a ser oficialistas y que no van a ser parte del Congreso. Podrían apretar bastante al Gobierno y al Congreso, con la ley de presupuesto. ¿Qué hará Keiko? ¿Ayudar a los gobiernos regionales de ellos a que tengan éxito? Si apoya a Verónika Mendoza potenciará su legajo. Entonces, la relación del Gobierno central, el Congreso con los gobiernos regionales y provinciales, ahora hará que se vuelvan a tirar las cartas”, añadió.

Por su parte, la politóloga Karen López Tello consideró que el poco respaldo obtenido por las cinco agrupaciones políticas responde a una “baja institucionalización partidaria”.

Indicó que existe poca identificación estable de los electores con las organizaciones políticas y que contar con una bancada importante en el Congreso no garantiza arraigo ni la capacidad de mantener ese respaldo en la capital.

“Los bajos resultados de Ahora Nación, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Obras y Buen Gobierno muestran justamente la dificultad de trasladar al ámbito municipal el respaldo alcanzado en nuestra elección nacional”, agregó.

Opinó que, en una elección municipal, no basta con tener representación nacional, sino que hay que convertir la presencia política en liderazgo territorial, equipos, capacidad de gobierno y resultados concretos que el ciudadano pueda reconocer en su vida diaria.

Consultada por El Comercio, afirmó que quedar fuera de los comicios o contar con un escaso respaldo en el voto ciudadano limitará la presencia política de estas agrupaciones.

“El desafío no es solo recuperar votos en la siguiente elección, sino construir una organización capaz de convertir representación nacional en presencia territorial y experiencia de gobierno”, dijo.

A su juicio, el analista Martin Cabrera señaló que habrá un impacto político, pero que este afectará al Gobierno, que no logró conseguir éxito en Lima y en otras zonas del país. Sostuvo que, en la práctica, el Ejecutivo se quedará sin aliados al interior del territorio.

“Los gobernadores y alcaldes no le deben nada a nadie, y negociarán de uno en uno, presupuesto por presupuesto, con el MEF. Eso significa más fragmentación y más conflicto”, manifestó.