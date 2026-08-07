Cinco candidatos se suman a la carrera electoral por la Alcaldía de Lima. Se trata de Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano), Juan Carlos Alvarado (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno), Elio Riera (Alianza para el Progreso) y Luis Llanos (Progresemos).

Lee también | Exdirigente del Movadef ya no será el representante de JP en Ética: entretelones de los acuerdos iniciales sobre la distribución de las comisiones

Ello luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro admitiera total o parcialmente la inscripción de sus listas para las Elecciones Regionales y Municipales, programadas para el próximo 4 de octubre.

Con estas incorporaciones, son 27 las organizaciones políticas que han presentado postulantes a alcalde de Lima. Sin embargo, no todas conservarán una candidatura para el sillón metropolitano como tal, debido a que todavía deben resolverse las tachas y exclusiones. Recién el 5 de septiembre se sabrá cuáles son las candidaturas definitivas.

Los pronunciamientos de esta instancia electoral ocurren luego de la publicación de un acuerdo del pleno del Jurado Nacional de Elecciones del 3 de agosto que ordena a los 91 JEE desplegados a nivel nacional que procedan a publicar, como máximo el 5 de agosto, “las fórmulas y listas de candidatos admitidas y aquellas cuya decisión no adquirió firmeza hasta la referida fecha”.

Esta decisión evita, en la práctica, que las listas que aún no contaban con una resolución en primera instancia quedaran fuera del proceso por el solo vencimiento del plazo legal establecido en la norma.

Lee también | ONPE: partidos políticos y candidatos tienen plazo hasta el 24 de agosto para presentar segundo informe de gastos de campaña

Cabe señalar que, el último miércoles 5 de agosto, concluyeron en simultáneo, tres hitos clave del cronograma electoral de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM 2026).

Para los Jurados Electorales Especiales (JEE) venció el plazo máximo para publicar las listas de candidatos admitidas. Para las organizaciones políticas expiró el plazo para solicitar el retiro de sus listas de candidatos. Y para los postulantes culminó el plazo para presentar su renuncia y dejar oficialmente la contienda.

Los cinco candidatos nuevos

Así es como Mónica Yaya, Juan Carlos Alvarado, Carlos Gallardo Neyra, Elio Riera y Luis Miguel Llanos compiten con los postulantes de las agrupaciones Somos Perú, Visión Perú, Frente de la Esperanza 2021, Partido Patriótico del Perú, Avanza País, Ahora Nación, Partido Popular Cristiano (PPC), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, Batalla Perú, Juntos por el Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Cívico Obras, Partido Político Pueblo Consciente, Partido Político Integridad Democrática, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Fuerza Popular, Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Ciudadana, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP).

La candidatura de Yaya fue admitida por el JEE Lima Centro, cuya resolución declaró la admisión parcial de su lista: dos candidatos a regidores quedaron fuera. Su postulación tomó por sorpresa a la dirigencia del Apra, según señalaron fuentes de la agrupación a este Diario.

“Estamos sorprendidos porque ya pensábamos que no iba a haber candidatura. Esta es una continuidad de la crisis que viene desde la elección interna para las presidenciales, donde las malas prácticas han sido muy visibles. Después de los resultados que hemos tenido, lo importante era dedicarnos a la tarea de la inscripción del partido para no dejarlo en una situación incómoda en estas elecciones”, señalaron.

En tanto, en diálogo con El Comercio, Yaya dijo que no conocía las críticas a su candidatura. “El Partido Aprista como siempre está muy unido, está bien”, indicó.

Con respecto al acuerdo del pleno que fue determinante para la inscripción de su postulación, señaló que está “dentro de la legalidad”. “Aquí lo que es necesario es celebrar la participación del Apra en los comicios electorales [...] Es el partido que ha impreso el principio de la lucha contra la corrupción”, expresó.

No obstante, la candidata aprista evitó responder cuándo se presentó la solicitud de inscripción de la lista que ella encabeza.

Yaya es especialista en análisis de las contrataciones estatales y ha sido presidenta del Tribunal OSCE. Según su perfil en LinkedIn, se desempeña como abogada asesora en licitaciones y concursos Públicos para venta de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras para el Estado Peruano.

Lee también | Keiko Fujimori sobre los Juegos Panamericanos Lima 2027: “Como presidenta, estoy aquí para corregir las cosas, ponerle velocidad”

Por su parte, Ronald Atencio, presidente de la Alianza Electoral Venceremos, respondió: “Sí presentamos todo, lo que pasó es que hubo problemas administrativos de observación [...] Entiendo que ha sido digital (la inscripción). Todo se ha hecho virtual, hubo observaciones, parecía que no se podía subsanar y eso lo está viendo el personero [...] No anunciamos porque estábamos con dificultades”.

En el caso de esta alianza electoral, el JEE Lima Centro admitió parcialmente la inscripción de su lista luego de que subsanara las observaciones formuladas. Finalmente, solo dejó fuera a uno de los candidatos a regidor.

Atencio detalló que apostaron por el influencer Juan Carlos Alvarado Mestanza, conocido en Tik Tok como Invicto. “Es un candidato diferente a lo normal. Es un rapero, viene de abajo, de un barrio popular, Villa El Salvador, se maneja en redes, en TikTok, tiene un gran número de seguidores, donde comenta sobre realidad nacional, tiene una forma muy peculiar de comunicar”.

El excandidato presidencial afirmó que Alvarado cuenta con una maestría en IA.

Lee también | Juntos por el Perú retrocede tras críticas y retira a exdirigente del Movadef César Tito Rojas de la Comisión de Ética: las idas y vueltas

La carta de Alianza para el Progreso, Elio Riera, ha sido abogado de Fuerza Popular y del fallecido expresidente Alberto Fujimori. Además, fue defensor de Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, y del empresario chino Xinhua Yang, con quien el presidente José Jerí sostuvo reuniones no registradas fuera de Palacio de Gobierno.

El JEE Lima Centro admitió la lista completa de la agrupación.

El vocero de APP, Elio Riera, fue entrevistado en el podcast "Tenemos Que Hablar" de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)

Lee también | PerúCheck: Es falso que los alcaldes puedan renunciar a su cargo, como asume Daniel Urresti

Según la hoja de vida que presentó ante la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Carlos Gallardo Neyra, candidato del Partido del Buen Gobierno, tiene 63 años y es abogado por la Universidad de Huánuco.

Esta lista fue admitida en parte y se le otorgó plazo a la agrupación para que subsane las observaciones formuladas a sus candidatos. Por ejemplo, en el caso de Gallardo, no se presentó el pago de la tasa electoral correspondiente y se realizó una observación a su hoja de vida respecto a su experiencia laboral.

Lee también | Rafael López Aliaga: qué ocurre tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular

En tanto, Luis Llanos, postulante de Progresemos, no registra información en su hoja de vida ni cuenta con grados académicos o títulos profesionales inscritos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Su lista también fue admitida en parte y quedaron fuera dos candidatos a regidores.

Renuncias

De otro lado, entre las dimisiones destaca figura la de Luis Rubio, quien en la víspera renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. De obtener esa organización política la votación necesaria, el cargo recaería en su candidato a teniente alcalde, Rafael López Aliaga. La renuncia de Rubio ya fue aceptada por el JEE de Lima Centro.

Un caso similar se registró en Perú Libre. Rubén Ramírez, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, dimitió a su postulación al alegar una falta de “garantías de un debido proceso” en las elecciones.

Tras esa decisión, el JEE admitió el último miércoles la inscripción de Yuri Castro como primer regidor de la lista. Si Perú Libre se impone en los comicios, Castro asumiría la Alcaldía de Lima. De esta manera, vuelve a convertirse en la carta del partido de Vladimir Cerrón para el sillón metropolitano.

En la resolución que da luz verde a la inscripción de Castro, también admiten la inscripción de Cesar Danilo Romero Licapa, Máximo Moisés de la Cruz Ramos y Daniel Octavio Aponte Fretel.

Opinión

En diálogo con El Comercio, el especialista en temas electorales y presidente de Aklla, José Tello, calificó de “permisivo” al Jurado Nacional de Elecciones; sin embargo, señaló que esta práctica se viene dando desde las Elecciones Regionales y Municipales del 2018.

“Ellos ponen plazos para terminar con la actividad procesal en primera y segunda instancia. En esta ocasión, ellos (el pleno del JNE) han señalado que la actividad procesal para la inscripción de la lista de candidatos se termina 60 días antes de la elección, es decir, el 5 de agosto, que justamente es la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos”, manifestó.

Tello explicó que esto, en la práctica, quiere decir que “todos los partidos pasan” y que esto “efectivamente” salva a agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno, APP, Progresemos, Venceremos y el APRA de quedar fuera de la contienda electoral en la primera etapa.

El presidente de Aklla advirtió que lo mismo podría ocurrir el 4 de septiembre, día en el que deben quedar resueltas todas las apelaciones sobre las tachas y exclusiones de candidatos.