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Resumen

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Cinco candidatos se suman a la carrera electoral por la Alcaldía de Lima. Se trata de Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano), Juan Carlos Alvarado (Alianza Electoral Venceremos), Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno), Elio Riera (Alianza para el Progreso) y Luis Llanos (Progresemos).

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