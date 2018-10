Los limeños ya se dirigen a las urnas para elegir al nuevo alcalde de la capital. Aunque la campaña tardó en calentar, ha dejado anécdotas que se han concentrado, coincidentemente, en el epílogo de la contienda.

A continuación, cinco incidentes registrados por las cámaras y que despertaron varias reacciones.

1. Tensión tras el sorteo [13/9]

El 13 de setiembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo el sorteo en el que se estableció el orden de candidatos para el debate municipal del 23 y 30 de setiembre.

Dentro de la sede del JNE, Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) interrumpió a Daniel Urresti (Podemos Perú) cuando este declaraba a la prensa. Pese al momento de tensión, los candidatos finalizaron sus intervenciones y se dieron un abrazo.

Sin embargo, un incidente mayor se produjo fuera del local del órgano electoral. Mientras Urresti conversaba con los medios de comunicación, la portátil de Solidaridad Nacional intensificó sus arengas. "Sol, sol, sol, solidaridad", repetían los manifestantes encabezados por Luis Castañeda Pardo.

Tras hacer un gesto de desaprobación, Urresti miró a las cámaras y dijo: "Esto es lo que sucede normalmente cuando los niños no son bien criados". El ex ministro del Interior luego tildó de "malcriado" y "matón " a Castañeda Pardo a través de su cuenta de Twitter.

El hijo del alcalde de Lima negó haberlo agredido. "Si lo interrumpimos de alguna manera con el ruido, yo lo lamento. Le pido disculpas en ese caso. Pero que sea agredido es una cosa muy distinta", se defendió. (Video: TV Perú)

2. Columbus y Muñoz en debate [14/9]

Diethell Columbus (Fuerza Popular) y Jorge Muñoz (Acción Popular) acudieron a debatir al set de radio Capital. Durante su presentación, el postulante del partido naranja aseguró que tenía el respaldo de Keiko Fujimori, lideresa de la agrupación.

Sin embargo, Muñoz le señaló que la percepción de la gente es que hay tres candidatos del fujimorismo: Diethell Columbus, Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Julio Gagó (Avanza País). "Fíjate cómo hay esa sensación de que hay un abanico abierto", comentó Muñoz.

"Bueno, Jorge, eso es como decirte que la sensación que a mí me dicen otras personas de que tú eres un candidato de 'Tucos', ¡Pitucos!", le contestó Columbus tras recalcar que él sí era el candidato de Fuerza Popular.

Luego, la polemización pasó al terreno de las capacidades. "A mí me parece que [Jorge Muñoz] es un buen alcalde de Miraflores". Al ser consultado sobre el significado de ello, respondió: "Significa que es un buen alcalde para Miraflores".

"Así como Alberto Andrade, que después saltó a Lima, que le ganó al fujimorismo", contestó Muñoz. "Bueno, hay una diferencia, tú no eres Alberto Andrade", replicó Columbus, a lo que finalmente Muñoz le dijo: "Tú tampoco eres Keiko Fujimori". (Video: Capital TV/ ViralPerúTV)



3. Llegó hasta el lugar del debate, pero no debatió [23/9]

Grande fue la sorpresa cuando el 23 de setiembre, fecha del primer debate municipal, Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) llegó al Centro de Convenciones de Lima, lugar donde se iba a realizar el evento, acompañado de su hija.

No obstante, cuando estuvo cerca de la prensa, el ex congresista insistió en lo que había adelantado días antes, cuando manifestó que no existían las “garantías” para que se llevara a cabo un debate alturado y equitativo.

En ese sentido, declaró que le incomodaba estar frente a varios postulantes de los cuales ha recibido ataques, por lo que confirmó que no debatiría.

"¿Cómo va a ser democrático incumplir con el Pacto Ético? Los candidatos han incumplido con el Pacto Ético. Pretenden decir que yo incumplo el Pacto Ético por un artículo. Solamente por venir al debate te limpian de todo", añadió el candidato de Perú Patria Segura. (Video: Panorama)

4. Manuel Velarde dice que investigará a Luis Castañeda Lossio [25/9]

Los candidatos Manuel Velarde (Siempre Unidos) y Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional) sostuvieron un debate en Canal N.

El momento álgido llegó cuando se abordó el tema de la lucha contra la corrupción. Según el formato, Castañeda Pardo debía plantearle una pregunta a Velarde: “¿Qué cosas realmente vas a hacer para que cambie este tema de la corrupción, que es endémica, sistémica?”, le consultó Castañeda Pardo al burgomaestre de San Isidro.

De forma directa, sin mayores explicaciones, Velarde dijo: “Voy a investigar a tu papá, eso es algo concreto que voy a hacer”, en alusión al alcalde Luis Castañeda Lossio.

Tras la respuesta hubo un breve silencio, que finalizó cuando el postulante de Solidaridad Nacional replicó que su oponente no contaba con propuestas concretas sobre la materia. "Hay contratos que no están claros, hay manejos que no están claros. Esa es la prueba más concreta que necesita toda la población de la ciudad", replicó el candidato de Siempre Unidos.

“El tema de fiscalizar a la gestión anterior es un procedimiento regular, auditorías y todo. Y yo también las voy a hacer. Entonces, ¿cuál es su ventaja diferencial, señor? No tiene”, mencionó después Luis Castañeda Pardo. (Video: Canal N/ YouTube: Noticias TV del Perú y más)

5. Convencimiento [26/9]

Daniel Urresti (Podemos Perú) y Ricardo Belmont (Perú Libertario) coincidieron en la plaza San Martín, en el Cercado de Lima, cuando realizaban actividades proselitistas.

Durante esa semana, se comentaba la posibilidad de que Belmont y Reggiardo, ácidos críticos del debate municipal del JNE, polemizaran ellos solos a la misma hora a que se iba a desarrollar la segunda jornada del evento organizado por el ente electoral, el 30 de setiembre.

Aunque en un principio Ricardo Belmont dijo a la prensa que estaba dispuesto a debatir con Reggiardo a "cualquier hora y en cualquier lugar", su parecer fue cambiando con el paso de la conversación que sostenía con Urresti.

"No, lo que queremos escucharle a usted es que diga: 'Reggiardo, no voy a debatir contigo a la hora en la que se da el debate oficial'. Eso es lo que queremos escucharle. 'No acepto debatir a la hora de la hora oficial', insistía Urresti. "Este cree que yo soy el Ejército, me está dando una orden", contestó Belmont.

"No, no, no te estoy dando una orden. Te estoy solicitando, con la solemnidad con la que hablo a una persona mayor, a nombre del pueblo. No pueden ustedes boicotear a los diez candidatos que les falta hablar", replicó Urresti.

Tras bromear sobre sus edades, Belmont confirmó su cambio de postura: "La figura es la siguiente: yo ya dije 20 veces que no voy a debatir en el horario del JNE". "Perfecto, un abrazo, es lo que quería escuchar. Eso te pinta como un caballero", agradeció Urresti. El final de la historia es conocido: Belmont sí acudió al debate oficial organizado por el JNE. (Video: Latina/ YouTube: Peruano Comunica)