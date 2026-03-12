El ciudadano Aldo Sebastián Robles denunció al congresista Darwin Espinoza por una presunta agresión física ocurrida la noche del miércoles en el centro comercial La Rambla, en el distrito de San Borja. El incidente se produjo luego de que el hombre se acercara al parlamentario para reclamarle por su gestión en el Congreso.

De acuerdo con el testimonio de Robles, el enfrentamiento comenzó cuando decidió increpar al legislador mientras lo grababa con su celular.

“Como chimbotano, por haber votado por él, lo reclamé, lo increpé por qué apoyaba las leyes pro crimen y todo lo malo que está haciendo el Congreso, que perteneció a uno de ‘Los Niños’. Lo estaba filmando y entonces, así cuando él llega, me quita el teléfono y lo tira al suelo, entonces me empuja, nos empujamos ahí y empezó la gresca”, declaró a Willax.

El ciudadano también señaló que durante el altercado fue agredido por el parlamentario y por su personal de seguridad. Según el reportaje de Beto a Saber, el denunciante resultó con lesiones que requirieron atención médica y recibió 12 puntos en la oreja y ocho en la ceja.

Por su parte, el congresista Darwin Espinoza ofreció su versión de lo ocurrido. Señaló que el incidente se produjo cuando se encontraba realizando un pago en una tienda del centro comercial.

“Cuando estaba haciendo un pago en la tienda Ripley, un señor comienza a insultarme de la nada y luego intensifica sus insultos hacia mi persona. Me acerco porque saca el celular y comienza a decir un montón de lisuras y cosas contra mí y mi esposa, con quien estaba. Le quito el celular para que deje de grabar y me tira un puñete”, manifestó el legislador.

Cuestionamientos

Darwin Espinoza, congresista por Áncash e integrante de la bancada de Podemos Perú, ha sido objeto de diversos cuestionamientos desde que asumió funciones parlamentarias.

En diciembre del 2024, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por los presuntos delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso. Según la imputación fiscal, habría obligado a trabajadores de su despacho a realizar aportes de dinero destinados a la compra de obsequios y a actividades de recolección de firmas en Áncash, además de utilizar personal del Congreso para reunir firmas con miras a la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash.

El legislador también fue mencionado el año pasado en un reportaje del programa Cuarto Poder, en el que un colaborador eficaz del caso de la empresaria Sada Goray relató una reunión con Espinoza y su esposa, Bélgica Arangoitia. Según el testimonio, el congresista se refirió a ella como “la tesorera” de los legisladores de Acción Popular conocidos como Los Niños.

Asimismo, Espinoza estuvo involucrado en otro cuestionamiento junto con la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, por un presunto intercambio de favores en la contratación de personal en sus despachos parlamentarios.