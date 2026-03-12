Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Darwin Espinoza, congresista de la bancada Acción Popular, aseguró que colaboraron con los allanamientos. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El ciudadano Aldo Sebastián Robles denunció al congresista Darwin Espinoza por una presunta agresión física ocurrida la noche del miércoles en el centro comercial La Rambla, en el distrito de San Borja. El incidente se produjo luego de que el hombre se acercara al parlamentario para reclamarle por su gestión en el Congreso.

