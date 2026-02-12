Ciudadanos por el Perú anuncia que no participará en las Elecciones 2026: “Preferimos dar un paso al costado”

Ciudadanos por el Perú (CPP) anunció que no participará en las Elecciones Generales 2026, a dos meses de los comicios de abril. La decisión implica el retiro total de la organización del proceso electoral.

El secretario general del partido, Alberto Moreno, confirmó la medida en declaraciones a RPP. “El partido ya había tomado una decisión de retirar las candidaturas tanto a nivel de diputados como senadores, de tal manera que no queríamos participar en el proceso electoral”, indicó.

Además, sostuvo: “Preferimos nosotros dar un paso al costado (...) creo yo que electorado tiene una variopinta y escandalosa oferta política que no va a ayudar a la democracia”.

“No queríamos participar en el proceso electoral porque la situación había sido inadecuada. La negativa de parte del Jurado Nacional de Elecciones tanto de anular la candidatura del compañero Morgan como la alternativa que se ubicó de tener una nueva plancha a pesar de que habían pasado las primarias”, agregó.

El candidato presidencial de la agrupación era Morgan Quero, exministro de Educación durante el gobierno de Dina Boluarte.

Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su postulación al considerar que su afiliación al partido se produjo en marzo de 2025, cuando la fecha máxima permitida por ley era el 12 de julio de 2024.

Moreno explicó que el partido ya viene trabajando en otro frente político. “Nosotros ya desde hace dos meses venimos preparando las candidaturas municipales y regionales en las diversas regiones del país. Es otro frente de trabajo que tenemos”, afirmó.

Con ello, Ciudadanos por el Perú queda fuera de la contienda nacional de 2026.