Los cuestionamientos sobre el financiamiento de Peruanos por el Kambio

El financiamiento de la campaña presidencial de Peruanos por el Kambio (PPK) –el partido del Gobierno– está teniendo una serie de sospechas sobre su origen tras conocerse las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y testigos con nombre propio.

¿Qué se ha revelado y qué han dicho quienes estarían implicados en presuntas irregularidades en la recaudación de fondos?

►La semana Odebrecht

►Testigos implican a hermana de Gilbert Violeta en manejo de fondo

1. Los primeros aportes fantasmas

En diciembre pasado, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes del partido Peruanos por el Kambio en la campaña presidencial del 2016 negaron a El Comercio que hayan entregado alguna colaboración económica a dicha organización política. Las contribuciones en cuestión suman un total de S/161.647.

Consultado sobre estos testimonios, Gilbert Violeta, ex jefe de la campaña nacional del partido, señaló que habrá que realizar las verificaciones correspondientes. “Yo no he manejado ni un centavo. Ni para recaudar ni para gastar. Los jefes de campaña manejan la coordinación política. El manejo económico y la recaudación de aportes de campaña estaban a cargo de otro equipo dirigido por el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski”, sostuvo.

Precisó que fue jefe de campaña solo hasta enero del 2016. “Luego, me relevó el actual presidente Vizcarra, quien la dirigió con los resultados positivos que se conocen”, indicó.

Por su parte, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo a El Comercio que él nunca vio nada sobre el tema económico.

2. El aporte de US$100 mil dólares

​Un aspirante a colaborador eficaz, en el llamado caso del "Club de la Construcción", reveló al fiscal Germán Juárez que una empresa integrante de este grupo, que se adjudicaba obras a cambio de sobornos, aportó US$ 100.000 a la campaña de Kuczynski y que el testigo de este aporte fue Vizcarra.

"Después de la primera vuelta de la campaña electoral 2016, el señor Marcos Prialé Marquina, director de personeros del partido político Peruanos por el Kambio, llamó a Rodolfo Prialé de la Peña pidiéndole que hablará con alguna de las empresas del Club (de la Construcción) para que hicieran un aporte a la campaña de PPK", dijo el aspirante a colaborador eficaz ante el fiscal, según reveló Canal N.

Marcos Priale Marquina fue personero de PpK el 2016 y Rodolfo Priale de la Peña es señalado por muchos testigos como el enlace entre los funcionarios públicos y las empresas miembros del "Club de la Construcción".

"Logrando enterarme que para concretar dicho aporte hubo una reunión en la casa de Pedro Pablo Kuczynski en Choquehuanca en San Isidro, estando en dicha reunión el señor Martín Vizcarra como jefe de campaña, Kuczynski como presidente del partido y Alfonso Grados como secretario de economía ", agregó.

Los presuntos US$ 100,000 entregados no están registrados ante la ONPE. Sobre este caso, Grados aseguró que "no he participado en una reunión de ese tipo, mucho menos he recibido efectivo. Esa declaración involucrando al señor Martín Vizcarra, al señor Prialé en una reunión de ese tipo, lo descartó totalmente".

3. La reacción de Martín Vizcarra

El mandatario ha rechazado las denuncias que tratan de vincularlo con el "Club de la construcción" y ha asegurado que fue él quien hizo pública la existencia de estas empresas que se adjudicaban obras con un sobrecosto en el Perú.

El jefe del Estado ha negado más de una vez que se haya encargado del tema económico del partido y ha afirmado que su vínculo fue "exclusivamente de carácter político".

"Nunca hemos participado en los temas financieros del partido Peruanos Por el Kambio. Nuestra participación ha sido exclusivamente de carácter político, eso lo hemos dicho y lo ratificamos", sostuvo.

4. La respuesta del partido

​El partido ha informado que no existe ningún aporte efectuado por Marcos Prialé Marquina o Rodolfo Prialé de la Peña. Según indicó, se ha verificado que en el informe hecho a la ONPE no existe aporte relacionado con las mencionadas personas.

Además, señaló que la versión del aspirante a colaborador eficaz deberá ser explicada por el responsable de la recaudación para la financiación de la campaña.

"La responsabilidad de la recaudación de campaña recayó exclusivamente en el candidato presidencial y en su equipo de su estricta confianza, ajenos al partido", respondió.

Kuczynski, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre este tema.

5. La carta de Martín Vizcarra

El domingo, Jorge Villacorta, quien es dirigente del partido, reveló una carta remitida por Vizcarra, entonces jefe de campaña, el 19 de febrero del 2016, a los encargados en las regiones.

En la carta, Vizcarra insta a los delegados a buscar aportes económicos adicionales en sus regiones. "Se solicita a los jefes regionales que coordinen con los candidatos al Congreso aportes para el desenvolvimiento de la campaña nacional", se lee.

Agrega que hay que "maximizar los esfuerzos para obtener financiamiento adicional para la campaña". Para Villacorta, Vizcarra "sabía todo" lo que pasaba en la campaña. "Decir soy invitado, pero no sé nada, no es leal", dijo en el programa "Agenda Política".

"Pedro Pablo Kuczynski nos dijo que los candidatos a vicepresidentes nos van a ayudar a levantar fondos y eso no tiene nada de malo", agregó.

El presidente de la República aún no se ha pronunciado sobre esta carta revelada por Villacorta.

6. La hermana de Gilbert Violeta

​Este lunes, El Comercio accedió a nuevos testimonios de personas que trabajaron en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski del 2016, quienes aseguran que depositaron dinero en efectivo en la cuenta bancaria que tenía el partido, por órdenes de Giovanna Violeta, hermana del actual congresista y presidente interino de esa organización política, Gilbert Violeta.

Francesca Storino Aragón, ex recepcionista del Instituto País, la ONG que fundó Kuczynski y cuya sede fue utilizada como local de campaña de Peruanos por el Kambio, aseguró que Giovanna Violeta, por encargo de su hermano, controlaba todo el dinero que ingresaba al partido y que esta información la sabía Alfonso Grados.

El Comercio también recogió cuatro testimonios de personas que trabajaron en la campaña pero que, por razones de seguridad, prefirieron mantener sus identidades en reserva. Una de ellas entregó a este Diario un voucher por S/32.100, monto ligeramente inferior a los US$10.000 o a su equivalente en soles. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) exige informar sobre el origen del dinero cuando las operaciones superen ese monto.

El Departamento de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, a cargo del comandante Jaime Portilla, investiga a Giovanna Violeta, al partido Peruanos por el Gran Kambio, al Instituto País y a Carlos Portocarrero Mendoza, ex personero legal de esa agrupación política, por el presunto delito de lavado de activos. Hasta el momento, más de 60 personas han sindicado a Giovanna Violeta como la responsable del manejo de los fondos de campaña.

Tras esta revelación, el congresista Salvador Heresi, actual secretario general del partido, escribió en su cuenta de Twitter: "¿O sea nos quieren hacer creer que la que manejaba las finanzas de la campaña de PPK era una secretaria? Ja ja ja".

7. Ex ministro del gobierno de Kuczynski niega aporte

​El nombre del ex ministro Alfredo Thorne así como el de su esposa, Esther María de la Fuente Costa, figuran en los registros entregados a la ONPE como aportantes a la campaña por la suma de S/200 mil en efectivo.

De acuerdo con los registros del partido, Thorne entregó el 29 de marzo de 2016, en plena contienda electoral, cuatro aportes en efectivo de S/25 mil.

Sin embargo, esto no coincide con la versión de Thorne. Tanto en Twitter como en el dominical "Cuarto Poder", el ex ministro ha negado que él y su esposa hayan hecho estos ingresos.