Félix Moreno: claves sobre su sentencia por el caso del fundo Oquendo

El ex gobernador regional del Callao Félix Moreno fue sentenciado a cinco años de prisión efectiva el jueves 17 de enero por el delito de colusión, a raíz de la venta subvaluada de un terreno del Estado de unos 70.000 m2, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla, Callao.

La transacción a favor de la empresa Inmobiliaria Estefanía S.A.C. se efectuó en mayo del 2011, durante la primera gestión de Moreno como gobernador del Callao, y generó al Estado un perjuicio económico de S/10’381.558, según la resolución del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao.

Moreno permanece una semana prófugo de la justicia. Ante esto, este lunes el Ministerio del Interior lo incluyó en el Programa de Recompensas y se ofrece la suma de 20,000 soles por información que pueda ayudar a dar con su paradero.

El Mininter ofrece una recompensa por alguna información que ayude a dar con el paradero de Félix Moreno. (Foto: Captura)

En tanto, la defensa legal del ex presidente regional del Callao , Eduardo Roy Gastes, adelantó que hoy presentará una apelación en contra de la sentencia de cinco años contra Moreno.

1. La propiedad

El predio que es el eje de la resolución efectuada por el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao fue una donación y su finalidad era la construcción de un centro de acopio y mercado mayorista. Fue vendido por unos S/14 millones y su precio real era de S/24 millones.

2. La tesis del Ministerio Público

Según la tesis de la fiscalía, en el proceso de adjudicación –finalmente ganado por Inmobiliaria Estefanía S.A.C.– se detectó una serie de irregularidades que comprometieron a la ex autoridad y a funcionarios de su gestión.

Esa situación irregular se habría generado en mayo del 2011, cuando Félix Moreno ya era gobernador regional del Callao, y generó, según la fiscalía, un perjuicio al Estado de S/10 millones. Por ello, el Ministerio Público solicitó una pena de cinco años y cuatro meses de cárcel para todos los implicados.

3. La valorización del terreno

En la lectura de la resolución, se mencionó que en la subasta pública del predio no se recurrió a un tasador oficial y se publicó fuera de fecha, lo que “restringió la pluralidad de postores”.

Además, la valorización del terreno no fue efectuada por un órgano especializado ni por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda.

Esta gestión fue hecha –según la fiscalía, de forma irregular– por la Corporación Nacional de Tasadores, firma que pertenece a José Luis Casado Pinedo.

Moreno también designó a los miembros del comité especial que estuvieron a cargo del proceso: Miguel Ángel Asencios Vega y Eber Ramírez Sánchez. Ambos, ex funcionarios del Callao, quienes también fueron sentenciados el pasado viernes.

4. Otros implicados

El ex gobernador fue procesado junto con otras siete personas, cinco de las cuales fueron condenadas y dos, absueltas.

Los sentenciados a cinco años de prisión e inhabilitación de un año y ocho meses son los ex funcionarios del Callao: Miguel Ángel Asencios (ex jefe de Gestión Patrimonial), Marco Antonio Palomino (ex gerente de Asesoría Jurídica), Eber Ramírez (ex gerente de Planeamiento Territorial).

La misma condena se dictó contra José Luis Casado, dueño de empresa tasadora, y Óscar Peña Aparicio, representante de Inmobiliaria Estefanía.

Por su lado, fueron absueltos José Julián García, ex director regional de Educación del primer puerto, y Óscar Peña Macher, representante de Inmobiliaria Estefanía.

Al igual que Moreno, fueron sentenciados a cinco años de prisión Marco Antonio Palomino, Miguel Ángel Asencios y Eber Ramírez, como autores de colusión; y los empresarios Óscar Peña Aparicio y José Luis Casado Pinedo, como cómplices primarios.