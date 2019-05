Clayton Galván: “Mi proyecto ayudaría a que muchos no hagan mal uso de redes”

El congresista Clayton Galván, miembro de la bancada de Cambio 21, presentó el 3 de mayo, un proyecto de ley para penalizar la difamación vía redes sociales -delito que ya existe- y agravar la pena hasta siete años de cárcel. Fuimos a buscarlo al Congreso para conversar sobre esta iniciativa, pero al explicarla, nos admitió que la conducta que pretendía regular no aparecía en el proyecto escrito presentado.

El proyecto se presentó el día de la libertad de expresión: 3 de mayo. Hay quienes han interpretado que es contrario a ella porque agrava la pena. ¿Fue coincidencia la fecha?

Sí. Fue casualidad.



¿En qué consiste el proyecto?

Es un proyecto que va en salvaguarda de todas las personas que han sido víctimas de acoso…



¿Acoso?

Sí. De estafa, de hostigamiento, difamación por parte de personas que suplantan su identidad.



Pero esos son otros delitos. Pensé que era solo de difamación.

Exacto. A mi despacho llegaron personas quejándose de que hay quienes suplantan su identidad. Yo Clayton Galván, creo un trol

y empiezo a difamar, acosar, extorsionar y a raíz de eso, he presentado un proyecto para regularlo y para que sea penalizado.



Pero el proyecto de ley que ha presentado regula la difamación vía redes que, dicho sea de paso, ya existe.

No. Lo que ya está regulado es, por ejemplo, que yo, Clayton Galván te difamo. Yo doy la cara y eso ya está regulado. Usted me puede querellar, pero no si es anónimo.



¿Estamos hablando del mismo proyecto?

Claro. Para sancionar a los que suplantan identidad. Lo puse en la exposición de motivos. Ahí hablan de los troles [revisa el documento].



Ya. Pero el acto de suplantar la identidad no afecta el “honor” sino la identidad. Acá usted habla de difamación.

Sí, claro. En redes sociales, se cambia de identidad y difama a otras personas.



Recapitulemos. Hay personas que le dicen que se sienten difamadas porque hay troles que suplantan la identidad de otros e insulta gente que no sabemos quién es. Usted propone la difamación agravada vía redes sociales, pero no dice nada de la suplantación de identidad.

Así es. Una persona natural es la que da la cara. La difamación es general. Los troles van a diestra y siniestra. Aquí, un área especializada de la policía se encargará de identificar a estas personas suplantadoras.



Pero la sanción contra suplantadores de identidad no está en su proyecto de ley.

En la exposición de motivos está. Pero como es corregible y discutible, yo también tengo que exponer en la comisión y seguro habrá modificaciones. Se va a someter al pleno y puede no ser aprobada. En la fórmula legal no sale, pero en la exposición de motivos sí.



Si, pero la exposición de motivos no se vuelve ley.

No, eso es para la exposición. La fórmula legal será debatida en la comisión.



¿Podemos coincidir que esta fórmula legal no nos dice nada de suplantar la identidad?

En la fórmula legal, no. El objetivo de este proyecto es…



¿Desenmascarar a los troles?

Exacto. Y a las personas que suplantan la identidad de otros. Ellos difaman, acosan, extorsionan. ¿No has visto en la televisión que las niñas han sido acosadas por personas que no conocen?



Pero el acoso es otro delito que también puede darse a través de redes sociales.

No será como acoso, sino suplantación de identidad. Yo suplanto a la persona para acosarla, difamarla.



Eso no se deduce del proyecto de ley. Ahora que me habla de exposición de motivos, usted coloca el ejemplo de una chica en Argentina que denuncia a su amigo de abuso sexual, este se suicida y luego, se conoce que la denuncia era falsa. ¿Por qué es relevante para la propuesta?

El tema era que un suplantador había sacado esta información falsa.



No. No había ningún suplantador. Era ella que se desdice luego de haber realizado la denuncia.

Yo he considerado un caso parecido al de Alan García.



¿Porque los dos se suicidan? Que haya una secuencia lineal entre lo primero -denuncia de abuso- y lo segundo -suicidio- no quiere decir que uno sea causa de otro. Uno no sabe las razones que llevan a uno a acabar la vida. ¿Qué tiene que ver?

En la evaluación que hemos hecho con mi asesor hemos visto que muchas personas llegan al suicido por una mala información.



¿Usted cree que la gente se suicida por mala información?

No, digo que hay varios temperamentos de las personas. Muchas veces ha pasado eso. Y eso aprovechan los suplantadores.



¿Coincide conmigo en que este ejemplo no tiene nada que ver con la suplantación de la identidad?

No hay suplantación, sí. Pero es una mala información que ha generado que una persona se suicide. Cuando pasó lo de Alan García, en las redes sociales salieron troles y personas diciendo que estaba vivo y que no había muerto.



Tienen el derecho de creer que la Tierra es plana. Se llama libertad de pensamiento.

Pero es que desinforman y mal informan. Como no tienen identidad, empiezan a difamar a miles de personas.



Usted está hablando de conspiraciones. ¿Qué tiene que ver con el proyecto de ley? Coincidimos en que las redes son un espacio sin control donde hay personas que mienten e insultan sin límites. Pero ¿por qué controlarlo con la amenaza penal?

Es como una difamación, pero ahí la policía se encarga de descubrir quién es.



Hablemos de la pena. Un homicidio doloso tiene una pena de 6 a 20 años y podría ser igual o menos grave que este delito que va hasta los 7 años de cárcel. ¿Es proporcional?

Para quien no suplanta, es un año y medio como mínimo. Si yo estoy suplantando la identidad, la pena debería duplicarse o triplicarse. Pero acá la difamación ha creado muchos problemas como la separación de hogares.



Eso escapa del acto delictivo. Es como que le diga que el matar a un hombre que es padre es peor porque deja a hijos huérfanos. No tiene que ver con el reproche penal del hecho.

Es parecido al proyecto de ley para que sean periodistas quienes han estudiado ciencias de la comunicación y estén colegiados. Ahora solo me voy contra los suplantadores y estos deberían tener una pena máxima.



Hay una tendencia regional y mundial de disminuir la pena o despenalizar los delitos de difamación. Sus colegas de la bancada Liberal han propuesta despenalizarla. ¿Por qué aumentarla?

Lo que está pasando de la inseguridad es muy fuerte. La coacción que vive mucha gente, el hostigamiento. Cuando no se sabe la identidad, la sanción debe ser más alta. Debería duplicarse. Esa es mi propuesta. No sé qué dirá la comisión. Cuando entremos a la discusión, podrá bajarse. Acá no se trata de libertad de expresión. Un acto de difamación es grave. Pero una suplantación de identidad para actuar es más grave.



¿Qué es una red social?

El uso de Instagram, twitter, Facebook.



¿Correos electrónicos?

Bueno, sí.



¿Si yo suplanto la identidad de tal persona y elogio a una persona desde un usuario anónimo?

No sería delito. El afectado es el que denuncia. No denunciaría. Sería suplantación solo para actos negativos.



Es bastante vago.

Sí, se usa para realizar acciones negativas en contra de la ciudadanía. Hemos discutido con mis asesores y la intención es buscar una barrera para que no se creen mas troles.



¿Usted ha sido víctima de difamación en redes?

Bueno, todos los políticos creo.



¿Qué le diría si la suplantación de identidad ya está penada?

Pero no para el uso de redes. Entras al twitter, Facebook y suplantan.



¿Tiene experiencia comparada que revele que esta iniciativa va a desincentivar que aparezcan troles difamatorios?

No. Pero ayudaría a que mucha gente no esté haciendo mal uso de redes.



Sobre su proyecto para colegiar periodistas, ¿por qué lo presentó? ¿cree que hay un libertinaje de expresión?

Yo soy administrador con magíster en gestión pública, pero no puedo suplantar a un profesor, abogado o médico. Yo pensé eso porque hay una carrera de 5 años de profesión de periodismo. Yo no sabía que todos los medios de comunicación tenían periodistas de otras carreras. Yo desconozco hasta ahora cuál es el perfil del periodismo. Si ejercer otras profesiones está penalizada, ¿por qué no esta también? Si yo firmo como abogado, y no soy abogado, debería estar también sancionado.



¿Qué aprendió después de retirar el proyecto?

Me sorprendí de que todos los que hacen radio, televisión, habían estudiado otras carreras. Y luego, pensé que no podía ir en contra de la libertad de trabajo y la libre competencia y el apoyo a la pequeño y microempresa. Se dice: "el periodista tal, pero no es periodista". Yo dije: "voy a tratar de ayudarlos a regular su profesión". Me habían felicitado unos periodistas.



Yo no estaría acá si se hubiera aprobado su proyecto. ¿Cree que este proyecto siga el mismo camino que el de la colegiatura obligatoria?

Va a ser discutido en la comisión y habrá intervenciones y será modificado. Pero la intención, yo creo, es que todos los congresistas que somos de provincia, vemos que hay mucha gente que está usando troles y muchos suplantan para hacer daño a la ciudadanía. Entonces, esto hay que tratar de regularlo.



Sobre la reincorporación de Kenji Fujimori en sus labores de congresista. ¿Cuál es su postura?

El Congreso, dentro de sus facultades, solo puede suspender mediante la comisión de ética 120 días. Aprovechando la acusación constitucional que han tenido hasta que dure la investigación, pero igual están los demás. En esa misma condición estuvo el congresista Donayre, Mamani y varios hasta que adquieren sentencia en primera instancia. En este caso, el presidente del Congreso deberá tomar la decisión o el Consejo Directivo porque en sí, en algún momento, van a tener que reincorporarlo. Y entonces, el Estado va a tener que reconocer el daño que se les ha hecho porque se están sobrepasando del tiempo permitido.



¿Va a reevaluar su proyecto de ley?

Sí, totalmente.