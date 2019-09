Clemente Flores: Algunos quieren una indemnización si elecciones son el 2020

El vocero de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores, afirmó este jueves que algunos de los congresistas que se oponen al proyecto de adelanto de elecciones han planteado que se considere el pago de una indemnización, en caso se les recorte el mandato del 2021 al 2020.

"He escuchado hasta propuestas extremas de algunos colegas que dicen que, en el caso se adelanten las elecciones, se van a perjudicar económicamente porque ya han hecho un financiamiento por 5 años, que han venido de provincias, han comprado algún bien y se paralizaría su pago", dijo en una entrevista a Canal N.

El portavoz oficialista indicó que esos legisladores estarían buscando un pago adicional para compensar un posible recorte de su gestión de cinco años a solo cuatro, de aprobarse el proyecto del Ejecutivo para que haya un nuevo Congreso y Gobierno en julio del 2020.

"Quieren que se les pague, en este caso (de adelanto de elecciones), que les hagan una especie de reconocimiento, de indemnización", añadió.

Flores cuestionó este tipo de propuestas por considerar que son "recursos extremos" para expresar su oposición a la iniciativa de adelanto de elecciones.

"Son recursos extremos, políticos y económicos. Los que venimos a representar al país no venimos por un tema económico", insistió.

Clemente Flores también aseguró que en Fuerza Popular “quieren sacar un TC a la medida”, en medio de la polémica por el adelanto de elecciones.

Pese a esto, consideró que dos semanas sería un plazo razonable para el proceso de elección de miembros al Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso de la República.

Como se recuerda, el último miércoles, las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio, Peruanos por el Kambio, Unidos por la República y la Bancada Liberal, expresaron su rechazo al mecanismo escogido para seleccionar a los candidatos al TC.

El vocero oficialista señaló que Peruanos por el Kambio no se ha retirado de la comisión especial, pero -reiteró- no presentarán un candidato por considerar que el proceso no cuenta con las garantías necesarias.

“Estamos en la comisión, pero hemos dicho que no vamos a presentar candidatos porque no nos garantiza la transparencia la forma como se está manejando”, dijo.