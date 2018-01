El ex asesor del Viceministerio de Transportes Carlos García afirmó hoy que la fiscalía anticorrupción le propuso ser colaborador eficaz a cambio de rebajarle la pena que solicitará su en contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos, en marco de la investigación al “club de la construcción”.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Marcial Páucar, detalló ante la jueza María de los Ángeles Álvarez, cerca de 80 elementos de convicción que sustentaba la necesidad de que García Alcázar, así como otros cuatro empresarios cumplan prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

Según el representante del Ministerio Público, las empresas peruanas y extranjeras, como Odebrecht, participaron en actos ilícitos para hacerse de las obras públicas, llegando a formar una organización criminal.

Los abogados de García Alcázar; Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (Constructora Málaga Hermanos) y Luis Humberto Prevoo Neira rechazaron las imputaciones del fiscal alegando que no habían elementos con “alta probabilidad” que merezcan la valoración para dictarse una prisión preventiva.

En el caso de Guillermo Reynoso Medina, para quien también se solicitó prisión preventiva, se dispuso reprogramar la audiencia para evaluar su caso.

Al momento de hacer uso de la palabra, García Alcázar, aseguró que el fiscal Páucar le ofreció ser colaborador eficaz a cambio de rebajarle la pena hasta 11 años.

“Yo le dije que yo no puedo corroborar nada, yo no puedo ser su colaborador eficaz ¿Y sabe qué me dijo el señor Páucar? Me dijo ‘yo sé que usted está amenazado de muerte por el doctor Alan García Pérez’. Eso (lo que le dijo) está en las cámaras del Ministerio Público”, manifestó.

#ClubdelaConstrucción Ex función MTC, Carlos García: El fiscal Marcial Paucar me dijo que me convierta en su colaborador eficaz.#Odebrecht pic.twitter.com/FHbDtyEwmU — Karem Barboza (@karembq) 24 de enero de 2018

De otro lado, aseguró que estuvo llano a colaborar con la fiscalía pues indicó que hasta el momento no le han encontrado nada.

“A mí no me han encontrado cuentas offshore, nadie me acusa que me ha dado plata, son como 30 empresarios pero yo no conozco a ninguno, pero sigo detenido. Mi principal arraigo es mi familia”, alegó.

La audiencia fue suspendida por la Juez Álvarez hasta las 6:30 de la tarde.