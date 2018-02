El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la orden de 18 meses de prisión preventiva contra cuatro implicados en el caso del denominado ‘club de la construcción’.



De acuerdo a la resolución del tribunal presidido por la jueza Susana Castañeda, la medida ordenada en enero ha sido ratificada para los imputados Carlos García Alcázar, ex asesor del Viceministerio de Transportes (2011-2014); Rodolfo Prialé de la Peña, acusado por la fiscalía por ser uno de los principales operadores del ‘club’; Elard Tejada Moscoso, gerente de la empresa Obrainsa; y Humberto Prevoo Neira, ex socio de Prialé.

En el caso de Félix Málaga Torres, gerente general de la Constructora Málaga Hermanos, la sala decidió reformar la orden de prisión preventiva cambiándola por la medida de comparecencia con restricciones.

Málaga Torres deberá cumplir con las siguientes reglas de conducta: presentarse cada quince días ante el juez que conoce del proceso penal que se le sigue para informar de sus actividades, no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización judicial, no concurrir a cualquier local de empresas vinculadas a sus coimputados en la investigación no comunicarse con ellos o cualquier otra persona vinculada a la pesquisa; y pagar una caución de S/ 1’000.000 en un plazo de 7 días naturales luego de ser notificado a favor del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que dispuso las medidas cautelares en enero pasado.

Los imputados son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal.

Lee aquí la resolución.