'Club' construyó siete hospitales con sobrecosto de S/23 millones

En el último año –2013– de los siete que duró la gestión del congresista y ex primer ministro César Villanueva como gobernador de la región San Martín, empresas investigadas por el llamado ‘club de la construcción’ obtuvieron la buena pro para el mejoramiento y construcción de siete hospitales en distintas provincias de San Martín, valorizadas en S/392’704.603.

Lo hicieron de la misma forma que con tres carreteras, como reveló el sábado 17 este Diario: todas las licitaciones fueron adjudicadas con un aumento de entre 5% y 7% por encima del valor referencial. Por estos procesos se pagaron S/23 millones más de lo establecido.

Las empresas Construcción y Administración S.A. (CASA) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), ambas investigadas por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, pertenecieron a los consorcios que resultaron ganadores de las licitaciones para construir distintos hospitales en la región, en octubre del 2013.

Dos de estos centros de salud fueron adjudicados por el Gobierno Regional de San Martín (GRSM); el resto, a través del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM).

–Los aumentos–

En el 2013, hubo dos grandes procesos de licitación. El primero fue el 4 de octubre, semanas antes de que Villanueva asumiera la presidencia del Consejo de Ministros, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala.

Esta primera licitación, que se realizó desde el PEHCBM, incluyó cinco obras: el mejoramiento de los establecimientos de salud en las localidades de Picota, Saposoa, San José de Sisa y en los hospitales de Tocache y Bellavista. La convocatoria era para realizar los expedientes técnicos y la ejecución de las construcciones por S/271’232,652. Sin embargo, fue adjudicada por S/289’947,703. Es decir, con un 7% de aumento. Así se desembolsaron S/18 millones más.

Los ganadores de la buena pro fueron cinco consorcios con distintas denominaciones, pero conformados por las mismas empresas: Chung & Tong Ingenieros, Sainc Ingenieros Constructores y la constructora CASA.

Juan Carlos Silva Dávila fue el presidente del comité de esta licitación. En el 2008, fue asesor jurídico del PEHCBM cuando Odebrecht se adjudicó la carretera San José de Sisa, obra en la que la constructora brasileña ha reconocido haber pagado sobornos. Según el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, Silva está inhabilitado para ser funcionario público hasta el 5 de octubre del 2023.

Tres semanas después se realizó la segunda licitación. El 23 de octubre del 2013 se adjudicó el mejoramiento de los servicios de salud en el hospital de Rioja y en el centro de salud Jerillo, en Moyobamba. La convocatoria fue desde el GRSM y no desde el PEHCBM. El monto total por ambas obras fue S/102’756.900. Es decir, 5% más del valor referencial, que era S/97’851.185. De esa forma se desembolsaron S/4’905,715 más.

La buena pro de la obra en Rioja fue ganada por un consorcio formado por las empresas Incot S.A.C. e ICCGSA, que se adjudicó S/84’288.849, cuando el valor referencial era de S/80’321.324: hubo un aumento del 5%. De igual manera ocurrió con el Consorcio Salud Jerillo, que ganó la adjudicación del centro de salud en Moyobamba por S/18’468.051, también con un aumento del 5%. Este consorcio estaba conformado, una vez más, por CASA, Chung & Tong Ingenieros S.A.C. (C&T) y Sainc Ingenieros Constructores (IC).

–Retrasos–

Este Diario también accedió a un informe de visita de control realizado por la contraloría, en abril pasado, al centro de salud de Picota. En este se advirtió que “persistía un retraso injustificado de la obra por incumplimiento del consorcio” y que existían “15 pretensiones arbitrales presentadas” por el consorcio conformado por CASA, C&T y Sainc IC.

En otro informe sobre el hospital de Bellavista, la contraloría informó que se ejecutaba “a ritmo muy lento”. “El contratista no tiene voluntad de acelerar”, se lee en el reporte del 2018. El plazo para culminar la obra venció en el 2017.

El procurador del GRSM, Germán Bedoya, confirmó a El Comercio que de los 73 arbitrajes que tiene en curso, existen “algunos” con las empresas que construyeron los hospitales. “Están en una situación complicada”, precisó brevemente.

–Descargos–

El Comercio intentó comunicarse con todas las constructoras mencionadas en este informe, vía telefónica y por correo electrónico. Hasta el cierre de esta edición, ninguna emitió respuesta.

Por su parte, Silva Dávila, expresidente del comité de licitación de cinco hospitales, negó que hayan existido irregularidades y confirmó que la fiscalía de Tarapoto está investigando este proceso. “Ya declaré. La norma lo permite [adjudicar al 107%]. No hubo [sobornos], no hay nada ahí. Yo estaba antes de que ellos [Villanueva] lleguen”, dijo.

El exfuncionario agregó que “los otros postores presentaron mayores propuestas, al 108% y al 109%”. Sin embargo, según los documentos del OSCE, los consorcios ganadores fueron los únicos postores.

–“Yo no aprobaba, yo no licitaba proyectos”–

César Villanueva, exgobernador regional de San Martín (2007-2013), negó haber conocido sobre las licitaciones de los hospitales. A continuación una entrevista con él.

–¿Por qué se adjudicaron los siete hospitales con 5% y 7% más del valor establecido?

Yo no aprobaba proyectos, yo no los licitaba. Lo que hacía era darle el seguimiento presupuestal a lo que se aprobaba en un proceso de licitación a partir del PEHCBM, hecho en el marco de la ley, siguiendo los procedimientos que corresponden. No podía adivinar cuánto, para qué es. Lo mismo ocurrió con las tres carreteras [sobre las que publicó este Diario el sábado 17].

–¿Desconocía el aumento?

La unidad ejecutora hace los procesos de licitación, designación, ejecución. El gobernador regional no puede hacer la evaluación de cada uno de estos detalles. Sería absurdo que yo pueda darle detalles de cada cosa porque no era mi función. No conozco ningún proyecto que haya salido de la ley.

–¿Conocía a Juan Carlos Silva Dávila?

No, lo encontré cuando llegué al GRSM. No llegó conmigo. Yo fui un gobernador que no entró a botar gente, sino a buscar a los que tienen más experiencia.

–¿Le sorprendería si empresas del ‘club de la construcción’ confiesan que pagaron sobornos por las carreteras y los hospitales?

Sinceramente dudaría, pero ahora he aprendido a no dudar. Lo que deseo es que se investigue correctamente y se determinen responsabilidades.

–Entonces, ¿asegura que desconoce por qué se pagaron S/23 millones más por los siete hospitales?

Totalmente. Lo que yo hacía era certificar los presupuestos, si podíamos financiar proyectos. Si hubiera podido ver todos los proyectos de la región, lo hubiera hecho. En el momento que hagan la investigación, cuando me llamen, estoy dispuesto a ir todas las veces que me cite el fiscal. Estoy con toda la disposición de colaborar.