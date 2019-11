El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se pronunció este lunes tras la declaraciones del titular de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, quien afirmó que si se produjera la salida del país de las empresas del “Club de la Construcción”, acusadas de actos se corrupción, se tendría problemas en el sector. Estas expresiones generaron críticas de distintos sectores.

“(Si) todas las empresas del Club de la Construcción salen, te quedas sin empresas. ¿Con qué construimos? ¿cómo construimos? ¿a quiénes traemos? ¿quiénes vienen? También es un tema que hay que ver, que hay que tomar en cuenta”, declaró Trujillo a Exitosa.

Consultado al respecto, el jefe del Gabinete ministerial enfatizó que “no podemos caer en generalidades” porque existen empresas honradas y honestas y peruanas también".

"No todo es malo, por ello no podemos caer en la generalidad de descalificar a todos”, exclamó en Palacio de Gobierno.

Vicente Zeballos remarcó que este gobierno tiene como primer lineamiento la integridad y la lucha contra la corrupción y puntualizó que las declaraciones de Edmer Trujillo se deben tomar en el marco de que el Poder Ejecutivo no puede pronunciarse a nivel administrativo o judicial sobre la responsabilidad de las empresas constructoras.

“Nosotros, como Poder Ejecutivo, no sancionamos, no nos corresponde ni administrativa, ni menos jurisdiccional. Somos respetuosos de la autonomía e independencia de los entes que administran el sector justicia. En este caso, tenemos ciertas limitaciones de orden normativo. Si hay un contratista que no tiene sentencia o alguna disposición administrativa de inhabilitación, definitivamente puede seguir contratando”, puntualizó el primer ministro.

El Ministerio Público está investigando al denominado ‘Club de la Construcción’, apelativo con el cual se conoce a las firmas que realizaron una presunta concertación ilícita, a nivel nacional e internacional, para repartirse obras adjudicadas por el MTC en los últimos años. Entre las empresas involucradas se encuentran las peruanas Obrainsa, Graña y Montero, ICCGSA y las brasileñas OAS y Odebrecht.