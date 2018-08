El empresario automotriz Antonio Camayo, sindicado por la fiscalía como uno de los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, negó ayer sábado pertenecer a dicha organización delictiva y solicitó al juez Manuel Chuyo afrontar su proceso en libertad.

Sin embargo, cabe recordar que el juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción acogió finalmente el pedido del Ministerio Público y ordenó 36 meses de prisión preventiva para Camayo y otros doce implicados en la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Durante la audiencia en la que se definió la medida cautelar, el propietario de Iza Motors dijo que cuando se enteró de que estaba siendo incluido dentro de una investigación en el Callao, "al día siguiente fui a ponerme al derecho".

Antonio Camayo, a quien se le escucha conversar con los jueces César Hinostroza y César Ríos en diversos audios, señaló en la audiencia que "yo no podía saber que las personas con altos cargos públicos [con las que coordinaba] estaban siendo investigadas por un ilícito penal, y mira dónde he terminado".

En su alegato ante el juez, el empresario dijo que está colaborando con la fiscalía y que ha entregado todo lo que le han requerido. "Lo único que le pido es seguir el proceso en libertad. No hay intención de fuga. No me iré del país, he nacido aquí, he creado una empresa que quizás es orgullo del Perú", manifestó.

El empresario, quien según la fiscalía colaboraba como apoyo logístico de Los Cuellos Blancos del Puerto, indicó que en estos días de detención viene pasando por una dura prueba. "Creo que el Señor me ha mandado esta prueba tremenda, tremenda, que no se imagina qué tanto me ha acercado al Señor en estos días", expresó.

En la audiencia también declararon los otros presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Todos aseguraron no pertenecer a dicha organización y solicitaron ser investigados en libertad.

Por su lado, el empresario Mario Mendoza aseguró: "No he financiado nada, no me he beneficiado con nada y no conocía que el señor Walter Ríos estaba realizando algo ilícito".

El abogado José Luis Cavasa, a su turno, manifestó que "no hay un solo audio o video que me involucre en estos hechos" y añadió que no conoce a ninguna de las personas detenidas e investigados en su caso.