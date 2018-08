CNM Audios

Un audio del 7 de mayo pasado da cuenta de que el suspendido juez supremo César Hinostroza era esperado en su despacho por el ex juez supremo Javier Villa Stein y por Samuel Winter, ex directivo de Frecuencia Latina.

Una mujer identificada como Nuria, quien sería la secretaria del suspendido juez, llama a este para avisarle. Hinostroza señala que está a 20 minutos de llegar y pide que lo esperen, según se escucha en la grabación difundida por el colectivo “Plataforma de Investigación Periodística”.

Cabe apuntar que Samuel y su hermano Mendel Winter fueron condenados el año 2004 a cinco años de prisión por haber recibido US$2 millones del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para cambiar la línea informativa del referido canal de televisión.

En marzo de este año, la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lima ordenó la caducidad de la reparación civil de US$4’773.407 (más de S/12 millones) impuesta a Mendel Winter como parte del proceso de colaboración eficaz, al que se acogió hace más de diez años.

En el 2016, el Cuarto Juzgado Penal de Procesos con Reos Libres de Lima rechazó un pedido de caducidad de la reparación presentado por Winter. Este apeló y el caso llegó a la Segunda Sala Penal Liquidadora, que le dio la razón en marzo del 2018.

Además, según la publicación del colectivo este domingo, Samuel Winter siguió un proceso similar y en noviembre del 2016 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente un recurso de queja de la Procuraduría Anticorrupción y falló así a favor de la prescripción de la deuda de US$4 millones de reparación civil a favor del Estado que había sido impuesta al empresario.

Villa Stein señaló al colectivo que si bien acudió en el mismo momento que Samuel Winter al despacho de Hinostroza, fue un encuentro casual. "Hemos conversado y nada más, pero yo no he ido absolutamente a hablar un asunto de él. Ha sido un contacto de simple vecindad. No he abogado por Winter, solo hemos coincidido porque él ha querido hablar con el señor Hinostroza y nos hemos encontrado [...] Yo no estoy metido en porquerías, que quede claro", aseveró acotando que no realiza vida pública desde que hace un año y medio salió de la Corte Suprema.

La transcripción del audio:



- César Hinostroza: Aló.



- Nuria: Doctor, buenos días, Nuria.



- César Hinostroza: Hola, ¿qué tal? ¿Qué novedades?



- Nuria: Doctor, disculpe, solamente para comentarle. Lo que pasa es que acá están esperándolo el doctor Villa Stein, el doctor Winter –Samuel Winter–, y el doctor Polanco. Y la doctora Milagritos.



- César Hinostroza: Ya.



- Nuria: Y este...



- César Hinostroza: Yo voy a estar más o menos en 20 minutos. Estoy llegando.



- Nuria: Ya, doctor. Lo que pasa es que yo le he dejado un grupo de expedientes en su oficina. Pero también tengo un grupo que dejé el día viernes, allá en relatoría. Entonces, yo me quiero ir pero el problema es que no me puedo salir, porque no puedo dejar la oficina sola.



- César Hinostroza: No ha venido Coronado, ¿no?



- Nuria: No, todavía no llega. Pero me dijo que estaba en camino.



- César Hinostroza: No te muevas, no te muevas. Cuando yo llego, sales.



- Nuria: Ya, doctor, está bien. Ya, doctor, no se preocupe.