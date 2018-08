La presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto no habría estado conformada solo por el ex juez superior Walter Ríos, ex trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao, empresarios u abogados como parte de una red interna y externa.

Un informe de la fiscal provincial Sandra Castro enviado el pasado 15 de agosto al fiscal supremo Pablo Sánchez incluye además a jueces y fiscales supremos, así como a ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Se trata de doce personas, entre las que se consigna al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El pasado 29 de agosto, Pablo Sánchez dio cuenta del informe de la fiscal Castro a Chávarry.

En parte de ese documento, Sánchez señala dirigiéndose a Chávarry: "[...] Al presentarse una causal clara de excusa, correspondería que usted se aparte de conocer estos hechos, lo que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes".