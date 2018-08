La fiscal Rocío Sánchez Saavedra, de la Fiscalía Provincial Corporativa contra el Crimen Organizado del Callao, inició este miércoles el sustento de los pedidos de 36 meses de prisión preventiva contra 13 presuntos miembros de la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, entre los que se encuentra el empresario Antonio Camayo.

El juez Manuel Chuyo Zavaleta, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, determinó que la fiscal sustente la pretensión por cada uno de los imputados empezando por la denominada red interna de la sindicada banda, para luego continuar con la llamada red externa.

Así, Sánchez expuso sus argumentos respecto a Carlos Parra Pineda, ex jefe de Administración de la Corte Superior de Justicia del Callao, y Nelson Aparicio, ex asesor legal de la misma institución.



Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que la presunta organización criminal “utilizó el sistema de justicia para realizar una justicia paralela, una justicia delivery, vendetta”. Asimismo, sobre Parra, consideró que tuvo un rol fundamental “proveer logísticamente a la red para contratar a trabajadores, siempre en coordinación del hombre clave de la red, Walter Ríos”.

En cuanto a Aparicio, indicó que “tendría como rol el realizar o ejecutar órdenes del presidente de la corte [Walter Ríos] en lo concerniente a la elaboración, corrección o redacción de los documentos que de forma irregular suscribe su jefe inmediato con integrantes de la red externa de corrupción, vale decir con los empresarios y abogados externos”. Señaló también que dicho imputado asesoraba a los miembros de la red externa.

Luego de más de 4 horas de audiencia, el juez Chuyo decidió suspender la misma para reiniciarla este jueves desde las 11 a.m. Precisó que la intervención de los imputados será al final.

Para este jueves se espera —de acuerdo a lo establecido por el juez— que la fiscalía sustente su pedido en cuanto a otros supuestos miembros de la red interna de Los Cuellos Blancos del Puerto: Verónica Rojas Aguirre, ex jefa de la Unidad del Área de Administración y Finanzas de la Corte del Callao; Gianfranco Paredes Sánchez, ex asesor legal de la corte; y Jhon Misha Mansilla, ex chofer de Ríos.

El magistrado apuntó además que, al dar pase a los sustentos fiscales sobre la red externa, se empezará con los abogados Víctor León Montenegro y Jacinto Salinas Bedón.