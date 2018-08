El ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos continúa siendo implicado en nuevos audios. Esta vez, las grabaciones revelan coordinaciones entre su chófer, John Misha, y el empresario pesquero Óscar Peña, implicado en procesos judiciales por haber comprado diferentes terrenos en el Callao.

Según dan cuenta los audios difundidos por el programa “Cuarto Poder”, Óscar Peña conversa con Misha en reiteradas ocasiones para concretar reuniones con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte que lo estaba procesando.

Uno de estos encuentros se dio el 4 de abril pasado, semanas antes de que el Primer Juzgado Unipersonal Penal del Callao iniciara el juicio oral por la venta de los terrenos. Días después, el 17 de abril, Ríos llama a su chófer para preguntarle por “Caballito”, quien presuntamente sería Peña. En respuesta, Misha le señala que Peña le pidió llamarlo.

A los dos minutos, el chófer llama a Óscar Peña y coordinan una transferencia bancaria que el empresario iba a efectuar. Al día siguiente, Misha le confirma a Ríos que Peña realizó el depósito.

Conversación Walter Ríos y John Misha del 18/04/18 09:09



Walter Ríos (WR): Dime compadre, dime, dime, te escucho.

John Misha (JM): Doctor, ya, ya dejé a su esposa. Diez para las nueve ya me estoy dirigiendo para el otro punto… Condevilla.

(WR): Ah… Condevilla, ya.

(JM): Así es.

(WR): Ya, el caballito nada ¿no?

(JM): El caballito… ya, ya, acaba de depositar, me estaba olvidando.

(WR): Ya, ¿cuánto?

(JM): Ehhh, veinticinco… dos punto cinco.

(WR): Ya, correcto, y March...

(JM): Tres punto cero.

(WR): Ya, está bien, ya está todo depositado.

(JM): Sí, voy a hacer los retiros pues.

(WR): Ya, ya, ya, con calma, con calma, ya hermano, ya.

(JM): Ya.

(WR): Avanza con lo otro del muchacho, ¿ya?

(JM): Ya.

(WR): Como te indiqué.

(JM): Ya.

(WR): Ya hermanito, gracias.

(JM): Ok, ya doctor.

El empresario Óscar Peña viene siendo procesado en el Callao por la supuesta adquisición irregular de un terreno en el proyecto especial ciudad de Pachacútec, en Ventanilla, Callao, de 247 mil metros cuadrados. La compra, por 4 millones 868 mil soles, la efectuó en octubre del 2012, cuando Félix Moreno era gobernador del Callao.

Asimismo, en mayo de 2011, Inmobiliaria Estefanía SAC, otra empresa de Peña, adquirió un terreno 70. 300 metros cuadrados del Fundo Oquendo, que inicialmente iban a ser destinados para el mercado mayorista. En esta ocasión, esta empresa de Peña pagó 10 millones 300 mil soles.

Para ambos casos, la fiscalía anticorrupción del Callao ha emitido una acusación, en la que sostiene que la compra de estos terrenos se dio a precios subvaluados, en colusión con funcionarios de la gestión de Félix Moreno. Los expedientes pasaron al juicio oral, que inició en mayo pasado.

A raíz de los audios, el empresario pesquero admitió tener una relación amical con Ríos; sin embargo, aclaró que el depósito que realizó fue para un evento de la Corte y negó haber “obrado de mala fe”.

“A mí me pidieron una colaboración para un evento por el día de la Corte o no sé, bueno la verdad es que no pude reunirme ni nada de eso, y ahí quizás no soy el caballito que dicen, lo mío un depósito de 1,200 soles… lo que estoy diciendo es que la cantidad que él está diciendo es de 2,500 y yo he depositado 1,200 soles”, afirmó.

Además, respecto a un audio en el que Peña hace referencia a una reunión con consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el empresarió señaló que fue “dicho por decir”.

Cabe resaltar que, cuando se intentó archivar el proceso por los terrenos de Pachacútec y Oquendo, Ríos contó con Ana Calderón para su defensa. La abogada es esposa del ex presidente del CNM, Guido Aguila, quien nombró además a Walter Ríos como presidente de la corte del Callao.