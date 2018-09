El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) criticó que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), esté dilatando el debate sobre el informe que presentó el último viernes, en el que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por estar implicado a los “CNM audios”.

En comunicación con el Comercio, Sheput lamentó que la subcomisión no vaya a sesionar esta semana. Agregó que esta medida solamente “beneficia” a Chávarry, porque este continúa tomando decisiones cuando debería enfrentar un juicio político.

“Dilatar [el debate] como lo está haciendo el congresista Segura es un acto lamentable y dice mucho del sentido de urgencia que no está teniendo Fuerza Popular. Esto es algo que beneficia al fiscal Chávarry, pues lo mantiene en su cargo. Él sigue tomando decisiones, cuando debería enfrentar en este momento el juicio político”, manifestó.

El ex ministro de Trabajo indicó que Segura “tranquilamente” pudo coordinar con la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (FP), para que la sesión de la subcomisión no coincida en el tiempo con el debate de los proyectos de reforma política, entre ellos la no reelección inmediata de parlamentarios, el retorno a la bicameralidad y el financiamiento a los partidos.

“Tranquilamente, sin ningún problema se ha podido coordinar con la Comisión de Constitución para que esto [el informe sobre Chávarry] se trámite [en la subcomisión]”, refirió.

Juan Sheput afirmó que el fujimorismo "hace muy mal" en postegar discusión de informe que pide la destitución de Chávarry. Añadió que "es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate frontal".



Explicó que esta medida “le va a afectar directamente” a Fuerza Popular, porque los niveles de desaprobación del fiscal de la Nación son altos. “Ellos no están dimensionando la gravedad de esta decisión”, subrayó.

El parlamentario oficialista también afirmó que está “absolutamente seguro” del informe que presentó. “No me interesan los cuestionamientos que vienen de los abogados contratados por el señor Pedro Chávarry o de sus amigos, estoy a la espera de la convocatoria sea mañana o en un año pasa sustentar el informe como corresponde”, acotó.

Más temprano, Segura confirmó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no analizará esta semana el informe presentado por Sheput.

“Hay comisiones como la de Constitución y la de Justicia que están sesionando lunes, martes y miércoles respecto a las reformas que tienen un plazo establecido en la cuestión de confianza […] Y ya que el reglamento establece que la subcomisión tiene prioridad en la asistencia es por esa razón que sería irresponsable llamar mientras estamos sacando adelante las reformas”, indicó.