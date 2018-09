El suspendido juez supremo César Hinostroza afirmó que “la señora K”, a la que hace referencia en una conversación con el detenido empresario Antonio Camayo, es el congresista Miguel Torres (Fuerza Popular). Después de 54 días desde la difusión del audio en la que coordina una reunión con los representantes de la “fuerza número 1”, el magistrado recordó lo que se negó a decir, incluso, ante el fiscal José Domingo Pérez.

“La 'señora K' no era ninguna dama, sino que era el señor Miki Torres […] Cuando yo fui, pensé encontrar a alguna dama [...] Cuando yo fui a la reunión, no había ninguna señora, estaba el señor”, indicó anoche en el programa de televisión “Punto final”.

“¿Cuál es el delito?”

César Hinostroza se negó en tres oportunidades en una misma noche decir el nombre de “la señora K”. El domingo 15 de julio fue consultado en el programa “Cuarto Poder” al respecto. Sin embargo, el juez supremo solo atinó a señalar que no se reunió “con ninguna ‘señora K’”. “Si una persona pretende hablar con un magistrado, un congresista o un ministro, ¿cuál es el delito?”, agregó.

Unos segundos de silencio

El suspendido juez supremo también dio declaraciones ese día en “Panorama”. Al ser consultado por la periodista Rosana Cueva sobre quién es “la señora K”, Hinostroza guardó silencio por unos segundos y reiteró que no se reunió con “ninguna ‘señora K’”. Agregó que la admisión a trámite del recurso de casación de Keiko Fujimori para que la investigación por los cocteles de Fuerza Popular no se realice bajo la Ley de Crimen Organizado, no tiene relación con su audio con Camayo.

Hinostroza también indicó que, como le abrieron investigación por las grabaciones, él se reservaba el nombre de “la señora K” para el momento en que declare ante “el fiscal correspondiente”.

“Como me han abierto investigación, en su oportunidad yo sabré declarar ante el fiscal correspondiente. Esa ‘señora K’ no tiene nada que ver con el proceso que usted ha mencionado [la casación de Fujimori Higuchi]”, remarcó.

“Pregúntele al interlocutor (Camayo)”

Una hora después, César Hinostroza evitó, una vez más, decir quién era “la señora K”. En “Día D” indicó que se le tenía que preguntar a su interlocutor (Antonio Camayo) por ello. “Tiene que preguntarle al interlocutor, yo no la conozco […] Él tendría que explicar quién es la ‘señora K’, yo no me he reunido con ninguna ‘señora K’”, dijo.

El suspendido juez supremo señaló, en aquella oportunidad, que Keiko Fujimori no era la llamada “señora K”. “Pregúntele al interlocutor [quién es], yo no estoy ligado a ese partido [Fuerza Popular], yo no pertenezco a ningún partido político, soy un tipo técnico”, subrayó.

Tampoco respondió ante la fiscalía

César Hinostroza tampoco le respondió al fiscal José Domingo Pérez, titular de la investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, quién era “la señora K”. Fuentes de El Comercio indicaron que el magistrado se abstuvo de revela la identidad de los representantes de “fuerza número 1” con los que se reunión así como a brindar detalles sobre su relación con Camayo.

A su salida del interrogatorio, que se dio el 26 de julio, el juez también guardó silencio al respecto.

Hinostroza recién ha señalado que “la señora K” es el congresista Torres, después de que un colaborador eficaz afirmara que el juez sí se reunió con Keiko Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular refirió a El Comercio que “nunca he tenido una reunión a solas, con Hinostroza o algún juez supremo”.