El juez Hugo Núñez Julca, del Segundo Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, anunció que hoy, a las 6 p.m., dará a conocer su resolución sobre el pedido de 18 meses de prisión preventiva formulado por la fiscalía contra el ex consejero Julio Gutiérrez Pebe, a quien se le imputa el delito de cohecho pasivo especifico en agravio del Estado.

En audiencia pública, el representante del Ministerio Público argumentó esta mañana, en audiencia pública, el pedido de la medida cautelar. Aseguró que existen fuertes y graves elementos de convicción de que el ex miembro de la Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) habría participado irregularmente en el nombramiento y ratificación de tres jueces.

A Gutíerrez Pebe, quien fue destituido por el Congreso el 4 de octubre y cuya investigación preparatoria fue formalizada el 19 de octubre, se le atribuye haber ayudado en el nombramiento de los jueces Miguel Canahualpa, Armando Mamani y en la ratificación del juez Ricardo Chang.

Según la fiscalía, Gutiérrez accedió a colaborar en esos nombramientos del CNM a cambio del apoyo que le podría dar el juez Walter Ríos en los procesos que tenía la empresa Enapu en el Callao, de la cual su esposa era abogada.

Humberto Abanto, abogado del ex consejero, pidió la desestimación del pedido de prisión preventiva porque asegura que no existe un solo elemento de convicción de que su cliente haya realizado algún acto indebido como miembro del CNM. Añadió que los nombramientos en cuestión fueron aprobados por todos los consejeros y no solo por Gutiérrez.

Durante la audiencia, el fiscal informó que Gutiérrez Pebe había retirado los fondos de su pensión de jubilación y que eso abonaría en la tesis de que existe peligro de fuga. Sin embargo, el destituido consejero replicó que solo retiró un 40% hace dos años y que aún le queda cerca de S/ 300.000 como pensión.

En su defensa, Gutiérrez Pebe aseguró que "jamas he hecho nada indebido" y que su único pecado fue haber tenido una conversación telefónica inapropiada. "Solo hubo una conversación con Mamani pero no hubo apoyo, y sobre las demás personas, no las conozco ni nadie me pidió ayudarlas", dijo al juez.