Martín Vizcarra: "Están en el lugar que les corresponde, en la cárcel"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reiteró que no tiene ningún tipo de relación con los protagonistas de los audios que revelaron un presunto tráfico de influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la Corte Superior del Callao y, en general, en el sistema de justicia.

Vizcarra enfatizó que esas personas "están en el lugar que les corresponde, en la cárcel". Justamente, el 30 de julio, en un megaoperativo, fueron detenidos 11 presuntos miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, entre ellos el empresario Antonio Camayo. Además, el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, se encuentra bajo prisión preventiva de 36 meses.

"Yo ya he dicho que sobre esos temas no me voy a referir, no le voy a dar absolutamente importancia. Ya lo he dicho, no tengo ninguna relación con estas personas que están en el lugar que les corresponde, en la cárcel y ahí debe estar", enfatizó el jefe de Estado.



El mandatario respondió así cuando los periodistas le consultaron por las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien, el domingo, consideró que debía aclarar las menciones que terceros hacen sobre él en los audios.

De otro lado, el presidente de la República reiteró que el Consejo de Ministros aprobará tres proyectos de ley sobre reforma política, los que serán enviados al Parlamento.

“Hoy día tenemos Consejo de Ministros vamos a aprobar los tres proyectos para la reforma política, para mañana hacerlos llegar al Congreso, queremos que revisen esto en el Legislativo”, indicó Martín Vizcarra.

Estas propuestas se sumarán a los ocho proyectos sobre reforma del sistema de justicia, que ya están en el Congreso. “Por eso queremos que ese tipo de reformas estructurales profundas, tanto del sistema judicial como la reforma política, consultarlas directamente con la población. La población tiene derecho a manifestarse si está de acuerdo con el sistema judicial o con el sistema político”, exclamó el mandatario.



Martín Vizcarra dio estas declaraciones luego de participar en la inauguración de las obras de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Valle Amauta 3, en el distrito de Ate.