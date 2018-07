Once son en total los detenidos esta madrugada como parte de una operación conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público a fin de desarticular a la denominada organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto', que encabezaría Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. La intervención se da a raíz de audios que involucran a jueces, empresarios y ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Entre los capturados se encuentran Antonio Camayo, gerente general de la empresa Iza Motors, y John Misha, chofer de Ríos, y José Cavassa Roncalla, a quien la policía sindica como coordinador de la red criminal. Este último, además, es ex gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), participó en el proceso de firmas falsas de Perú 2000 y actualmente figuraba como asesor del partido Podemos Perú, del ex congresista José Luna.

Imágenes de El Comercio dan cuenta del momento en el que las autoridades ingresan a las viviendas de Camayo y Misha, respectivamente en San Isidro y Comas.

Asimismo, la PNP cuenta también con los registros de los otros detenidos.

La operación implica no solo las detenciones de las once personas, sino también el allanamiento de 21 inmuebles (entre domicilios y oficinas), incautación de teléfonos celulares, tablets, computadoras, documentos, memorias USB y otros equipos análogo de almacenamiento de información virtual y/o magnética y demás especies.



Se dio tras la autorización del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

A los miembros de 'Los cuellos blancos del puerto' se les imputan los delitos de tráfico de influencias, cohecho, entre otros ilícitos.