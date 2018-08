CNM Audios

El juez Marco Cerna Bazán renunció a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur ante la difusión del audio de una conversación telefónica que sostuvo con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

Cerna publicó un comunicado anoche en la página de Facebook de la corte, horas antes de que la grabación fuera difundida por el colectivo Plataforma de Investigación Periodística”.

La llamada data del 20 de marzo último, cuando el renunciante magistrado le pide a Hinostroza recomendaciones de personas de su entorno que quieran postular a una convocatoria para jueces supernumerarios (suplentes) en la citada corte.

“Que se pongan pilas, que entren a la página de la Corte de Lima Sur”, indica Cerna. Hinostroza, posteriormente, realiza consultas entre sus allegados para colocar personal en la corte.

En el comunicado, Marco Cerna Bazán reconoció que “las expresiones usadas resultan inapropiadas” al referirse a la convocatoria.

“Por respeto al servicio de justicia y a la investidura del cargo que represento y por respeto a la ciudadanía, a los justiciables y a los medios de comunicación social, renuncio al cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, pues el hecho acontecido, registrado en el audio, no justifica mi permanencia en la presidencia”, sostuvo.

Añadió que, ante su renuncia, la Sala Plena de la Corte Superior de Lima Sur procederá a la elección de su reemplazo conforme a los procedimientos establecidos.

Marco Cerna Bazán fue elegido como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur para el período 2017-2018 tras una sesión de la sala plena de dicha institución el 1 de diciembre del 2016.

Transcripción:

César Hinostroza (CH): Aló.



Marco Cerna (MC): Aló, doctor. Marco Cerna.



CH: Sí, Marquito. ¿Qué novedades?



MC: Doctor, alguna vez usted me mencionó que creo que tenía una persona por ahí que tenía interés en hacer carrera y, de repente, entrar como supernumerario.



CH: Claro. Hay varios, ahí tengo un montón de currículos que no puedo cumplir, porque no hay espacio, ¿creo, no?



MC: Sí, pues. Pero fíjese que yo…



CH: ¿Qué especialidad?



MC: Este, familia, penal, juzgado de paz.



CH: (Ininteligible). ¿Tiene que concursar?



MC: No, no, no. Inscribirse, nomás. Ya el día de ayer, lunes... Que entre a la página de la Corte de Lima Sur y allí están los requisitos básicos nomás. Y se cierran las inscripciones este jueves.



CH: Uy, caramba, ya. Ahí tengo dos personas.



MC: Ya, mándeme un mensajito, pues…



CH: Te mando el mensaje.



MC: Pero que se pongan las pilas. Que entren a la página de la Corte de Lima Sur.