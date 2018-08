El Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Sedcf) —con sede en Lima— asumió la competencia de la investigación a las personas involucradas en la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que comprende a ex funcionarios del sistema de justicia, abogados y empresarios en el Callao.

Así lo informó la jueza Susana Castañeda Otsu, coordinadora del referido sistema, quien comentó que “se cumplen así las reglas de la competencia y es una garantía para todos, pues el distrito judicial del Callao ha sido declarado en emergencia”.

Según informó el Poder Judicial, el juez Manuel Antonio Chuyo, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sedcf, emitió el pasado 7 de agosto una resolución que resuelve avocarse al conocimiento del caso, el cual está a nivel de diligencias preliminares.

Para esa decisión, el Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao remitió el expediente del caso.

Como se sabe, el caso Los Cuellos Blancos del Callao tiene 13 implicados, de los cuales 11 se encuentran con detención preliminar y otros 2 fueron incluidos en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior al encontrarse prófugos.

A los involucrados se les atribuye los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho activo específico y genérico, peculado doloso, entre otros.

—Competencia sobre investigados—

El sistema especializado tendrá a su cargo las investigaciones contra el detenido empresario Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors. De igual forma, contra el empresario Mario Mendoza Díaz y el ex funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Luis Cavassa Roncalla.



También tendrá a su cargo las indagaciones contra funcionarios de la Corte Superior del Callao, que presidía el ex juez Walter Ríos, hoy con prisión preventiva. Se trata de Gianfranco Paredes Sánchez y Jhon Misha Mansilla, respectivamente ex asesor y ex chofer de Ríos.

Asimismo, los ex funcionarios de la corte chalaca Nelson Aparicio Beizaga, Carlos Parra Pineda y Verónica Rojas Aguirre. Y los abogados Jacinto César Salinas Bedón, Juan Antonio Eguez Beltrán, Víctor Maximiliano León Montenegro, Marcelino Meneses Huayra y Fernando Alejandro Seminario Arteta, cuyos clientes habrían sido favorecidos por la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.