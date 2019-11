Unidad de Investigación

Walter Ríos, detenido ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, dialoga con un interlocutor no identificado a quien le reclama por retrasos en un “HC”. Al final de la conversación, Ríos se muestra preocupado por un “robo” que implica a una persona que llama “Gianfranco”. Ríos pide el nombre de un abogado “mañoso” que “pueda obtener de la policía un buen informe policial”. Walter Ríos tiene como asesor a Gianfranco Paredes.

Fecha: 11 de abril del 2018 Hora: 8:23 a.m.

NN: Hola, hermanito, ¿qué es de tu vida? Qué gusto escucharte. Walter Ríos: Hola, compadre. Aló, ¿me escuchas? NN: Sí, sí, te escucho. WR: Mira, compadre, mira. ¿Cómo va el HC? NN: Bueno, me volvieron a llamar ayer y me dijeron de que en el transcurso de esta semana lo estaban terminando. WR: P... m..., están demorando demasiado. ¿Cuándo entra el pata en funciones?

NN: Este lunes. WR: Baja el volumen… baja todo. ¿Cuándo entra en funciones el pata para hablar con él? ¿Cuándo? NN: Este lunes. Este lunes que viene… WR: Ya, pe’, ¿y cuándo te van a dar el documento? NN: Me dice que a más tardar el día jueves. WR: ¿Mañana? NN: Claro, mañana, mañana jueves. WR: P..., compadre, de una vez, ah. De verdad, ah. Ya, otra cosa: mira, yo tengo que ir a la Suprema, al consejo ejecutivo, tengo cita con dos consejeros por el tema del Juzgado Laboral Transitorio. Ayer he tenido cita con el presidente de la Suprema, ya hablé con un consejero del consejo ejecutivo y ahora me faltan dos consejeros más. NN: Ya. WR: No voy a poder, hermano, con la tía la reunión. Ya me está llegando al h... la tía. Mucha hue..., mucho bla, bla, bla y la co... de su m..., no hace ni m..., h... NN: Ya. WR: Que se vaya a la p... m..., h... De verdad. Y el jueves a las 7:30 en mi despacho nos reunimos. NN: Ya, listo. WR: Pero tú avanza con ella, preséntame el plan listo, por favor. Esa tía de m..., se va, se viene, ta’ que, de verdad que ya me está llegando al h.... No ayuda, nada, ¿entonces para qué la queremos? NN: Ya, ya, le voy a pedir los documentos y toda la información que ella tenga para yo poder…

WR: No, los dos lo hagan ahora, pe’. Reúnanse no sé, yo voy a llegar a la sala plena hoy día. Yo voy a llegar a la 1:30, 2 de la tarde, ¿ya? NN: Ya pues, entonces mañana 7:30. WR: Pero el jueves 7:30, pero con todos los documentos listos. O sea mañana 7:30. Oe, compadre, escúchame. Tú sabes que Gianfranco es un h..., es un pobre h... Con esta vaina que han robado de ahí de cuerpo del delito. ¿Qué abogado conoces tú, mañoso, que pueda obtener de la policía un buen informe policial? Lógicamente con pago. NN: Claro, claro, claro. Entonces voy a hablar con un pata para que nos apoye. WR: Pero tiene que ser ya, hermano. Mañana, me informas. NN: Ya, listo, listo. WR: Ya, hermanito. Un abrazo.