CNM: ¿Continúa proceso de remoción tras poner cargos a disposición?

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, anunció hoy que él y los otros tres integrantes de esta entidad que hasta el momento no están implicados en los audios, han puesto sus cargos a disposición del Congreso de la República, que este viernes debatirá su posible remoción.

Tras este anuncio, parlamentarios de distintas bancadas se han pronunciado al respecto y han considerado que –más allá de esta decisión– el viernes 20 de julio continúa el proceso de remoción según indica el artículo 157 de la Constitución, tal como lo ha solicitado el presidente Martín Vizcarra. Es más, algunos creen que "facilita" lo que se decidirá en el pleno.

El vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, señaló que el anuncio del CNM "pone las cosas en la cancha" del Parlamento para que tome la decisión de destituir a todos los consejeros, sin excepción, y que facilita el trabajo del Congreso. "No hay ningún motivo para que el viernes no podamos aprobarlo", manifestó.

Por su parte, la vicepresidenta y congresista Mercedes Araoz afirmó que los consejeros "tienen toda la facultad" de presentar su cargo a disposición, pero que la Comisión de Justicia pondrá "con claridad" cuáles son las faltas graves de los miembros del CNM. "Creo que podemos tomar rápidamente una decisión que es política", dijo.

Desde Acción Popular, el congresista Yhonny Lescano también afirmó que lo acordado en el CNM "facilita" el proceso de remoción de este viernes y que el Parlamento "no abandonará" dicho procedimiento. Consideró que hubiera sido mejor que los consejeros renuncien, pero que ahora están dejando que el Parlamento decida. "Ellos mismos dicen que van a cumplir lo que diga el Congreso y con eso basta", agregó.

En tanto, el vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, Jorge del Castillo, remarcó que no hay motivo para que la sesión extraordinaria del viernes 20 no continúe tras el anuncio del CNM. Aunque precisó que uno de los temas que deberán debatir es cómo se constituye la falta grave para los cuatro consejeros. "Facilitarían mucho que renuncien, no que pongan su cargo a disposición. Es un concepto recortado. Tiene que seguir el proceso de remoción", añadió. Asimismo, indicó que los consejeros debieron presentar su cargo a disposición a las entidades que lo eligieron y no al presidente del Congreso, Luis Galarreta.

Úrsula Letona, parlamentaria de Fuerza Popular, compartió la opinión de sus colegas y consideró que el último anuncio de los miembros que quedan en el CNM facilita la labor del Congreso. Sin embargo, manifestó que para la aplicación del artículo 157 de la Constitución se debe "respetar el debido proceso y el derecho a la defensa".

Desde la bancada de Nuevo Perú, la congresista Indira Huilca aseguró que poner el cargo a disposición "no tiene ningún efecto práctico" en el proceso que se les sigue en el Parlamento, tras el pedido del mandatario para que los remueven del CNM. "Entonces, le queda al Congreso la responsabilidad –y ojalá la mayoría no la evada– de aplicar como corresponde el artículo 157", precisó.

La misma opinión la tuvo el congresista no agrupado Alberto de Belaunde, quien sostuvo que poner el cargo a disposición "no está regulado" y en la práctica "no implica absolutamente nada".