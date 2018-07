CNM evaluará vacar del cargo a Julio Gutiérrez por audios

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, confirmó que en la vía interna esta entidad decidió iniciar un proceso de vacancia contra Julio Gutiérrez como consecuencia de la difusión de audios que registran presuntas irregularidades en los procesos de elección de jueces y fiscales.

El proceso de vacancia considera un plazo de cinco días útiles durante los cuales el consejero en evaluación tiene el derecho a la defensa y a la información. Mientras se lleve a cabo este procedimiento, Gutiérrez se mantendrá como suspendido y no podrá ejercer su cargo dentro del CNM.

"Sin adelantar opinión, porque el consejo se tiene que mantener objetivo bajo el debido proceso, evaluaremos el descargo del colega con las evidencias que presente. La próxima semana, que se cumplen los 5 días, se decidirá si el colega es absuelto o si se produce la vacancia definitiva", precisó Velásquez en conferencia de prensa.

En una de las conversaciones interceptadas con autorización judicial, Julio Gutiérrez habla con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, sobre el proceso de selección de un fiscal adjunto de Puno que había sido recomendado por el juez del primer puerto. Al respecto, en un mensaje de voz, le dijo a Ríos que "su encargo" se había cumplido y que había logrado el nombramiento.

"Si tú supieras lo que he hecho, Walter. Me he tumbado a la segunda y era una titular, hermano [...] Yo era el ponente de la segunda y le saqué el alma, hermano. Sino, ¿cómo se justificaba que el tercero suba al segundo?", se escucha decir a Gutiérrez en una conversación telefónica con Walter Ríos.

En caso que el CNM tome la decisión de vacar definitivamente a Julio Gutiérrez por estos audios, la evaluación de su permanencia desde el Congreso no procedería por ser redundante, según precisó Orlando Velásquez.

- La situación de Iván Noguera -

Sobre la situación del consejero Iván Noguera, Velásquez señaló que la normativa estipula que el favorecimiento personal o del cónyuge debe ser procesado para una remoción del cargo, la cual deberá ser evaluada desde el Congreso.

"En el caso del colega Noguera, su procedimiento no estipula cautelar (suspensión mientras dure el proceso). Su situación depende del Congreso", precisó el titular del CNM.

- Guido Aguila libre de proceso -

Orlando Velásquez indicó que el tercero de los consejeros involucrado en los audios difundidos por medios de comunicación, Guido Aguila, no será sometido a un proceso interno ya que no encontraron participación directa en estas conversaciones.

"El consejo no ha encontrado una intervención directa o un audio directo, como en los otros dos colegas", manifestó.