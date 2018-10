Los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Aguila y Julio Gutiérrez Pebe expusieron sus argumentos de defensa ante el Congreso de la República por el caso de los CNM Audios.

El ex consejero Julio Gutiérrez Pebe aseguró que no tuvo ninguna injerencia en el nombramiento de jueces y fiscales en el CNM, mucho menos en la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"No he sido ponente ni tampoco he tenido participación en nombramientos. Mi apoyo fue mínimo e insignificante", dijo en su defensa ante el pleno del Congreso de la República.

Julio Gutiérrez Pebe, ex integrante del CNM. (Foto: Juan Ponce/ El Comercio) Archivo El Comercio

Gutiérrez Pebe refirió que en sus 35 años de servicio al Estado no tiene ninguna amonestación, siquiera verbal, aunque admitió que "por hablar por teléfono estoy en falta".

"Es un desliz, hablé de más, lo que no debía, y por eso estoy acá. Por eso estoy pagando. Nunca he estado en un almuerzo o ceremonias, todo ha sido por hablar por teléfono y por eso la desgracia en la que estoy cayendo y eso tengo que aceptar", indicó.

Por ello, el ex integrante del CNM pidió perdón por su actitud. "Quiero pedirle perdón al pueblo peruano, disculpas a toda la ciudadanía, a ustedes señores congresistas. Me siento bastante preocupado por mi familia, por mi madre", sentenció.

-"Hay una desproporción"-

Por su parte, el ex consejero Guido Aguila afirmó que fueron los primeros en renunciar al CNM tras el escándalo desatado por la difusión de los audios y aún así "se nos quiere dar la máxima sanción".

"No hay ningún criterio de razonabilidad o proporcionalidad, como si nuestro acto fuese una traición a la patria. Lo que estamos diciendo es que esa mácula se convertiría en un tatuaje que dañaría nuestra trayectoria profesional", señaló

Ante el pleno, donde expuso sus alegatos de defensa por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y crimen organizado, Aguila recordó que los integrantes del CNM fueron elegidos por 15 mil abogados.

"Pedimos que se respete el debido procedimiento parlamentario. No solamente se ha vulnerado el principio de congruencia, preparé mi defensa sobre patrocinio ilegal y llegando acá, con una cuestión previa, se da el tema del crimen organizado que ya había sido desestimado", remarcó.

En ese sentido, Aguila consideró que existe "una absoluta desproporción" al pedir una inhabilitación por 10 años, por lo que pidió respetar el procedimiento establecido por la Constitución Política.

"Si no, este procedimiento que establece la Constitución, el antejuicio como el juicio político, se convertiría en instrumento de venganza, de persecución política y en actos arbitrarios", finalizó.