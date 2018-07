El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que crearán una comisión que se encargará de elaborar un proyecto de reforma del sistema de justicia que el Ejecutivo presentará ante el Congreso el próximo 28 de julio. Esto como respuesta a la difusión de audios que revelan negociaciones entre jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Como jefe de Estado, asumo plenamente mi responsabilidad para liderar la impostergable reforma política, reforma integral del Estado y del sistema de justicia en el Perú", aseguró el mandatario en una conferencia de prensa que brindó esta mañana.

"Conformaré de manera inmediata la comisión de reforma del Poder Judicial para la que se convocará a un equipo de honorables expertos en la materia, reconocidos no solo por su trayectoria profesional, sino por su ética, a fin de recibir sus recomendaciones que nos permitan llevar adelante esta reforma que será integral", añadió Martín Vizcarra.

El presidente no brindó algún nombre de quienes integrarán esta comisión, pero aseguró que el proyecto de reforma será presentado por el Gobierno este 28 de julio cuando se presente ante del Congreso de la República.

"No hay tiempo que perder y estamos actuando con rapidez y seriedad para generar los cambios que todo el Perú reclama [...] No hay seguridad jurídica sin un buen sistema de justicia y sin él no hay estabilidad institucional, inversiones o desarrollo económico o social. No hay desarrollo con corrupción", concluyó el presidente.

Martín Vizcarra recordó que esta semana convocó al Consejo de Estado para pedirle al Congreso que aplique el artículo 157 de la Constitución para que proceda con la remoción de los miembros del CNM implicados en estas irregularidades.

"Podemos cambiar a los malos funcionarios, pero no avanzaremos si se mantienen las mismas redes y prácticas que corrompen y envilecen la administración judicial", manifestó.