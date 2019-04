Colaboración eficaz en el Congreso: Penalistas advierten riesgos en proyecto

Cinco congresistas presentaron el viernes último un proyecto de ley que plantea incluir la colaboración eficaz en las investigaciones que realiza el Congreso. Hasta el momento, ese procedimiento se utiliza solo en la sede penal.

La iniciativa lleva las firmas del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y los legisladores Jorge del Castillo (Apra), Sergio Dávila (Peruanos por el Kambio), Edmundo del Águila (Acción Popular) y Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso).

► Sánchez planteará indagación a congresistas por Los Temerarios del Crimen

► Cuatro bancadas piden anular archivamiento de denuncia a Chávarry

¿Qué propone el proyecto?

Modificar los artículos 88 y 89 del reglamento del Congreso para que un alto funcionario pueda solicitar acogerse a la colaboración eficaz en investigaciones que realice el Parlamento. De ser aceptada su solicitud, recibiría una sanción política menor si es denunciado constitucionalmente ante la subcomisión.

Según señala el proyecto, la información que proporcione el colaborador debe permitir evitar la continuidad o la consumación de una infracción constitucional o delito, conocer las circunstancias en las que se planificó la infracción constitucional o el delito e identificar a los autores.

El colaborador deberá entregar los medios probatorios que acreditan sus declaraciones, cooperar con la investigación, salvaguardar la confidencial de la información, entre otros.

Si incumple, pierde el beneficio de la reducción de la sanción política.

Clave del proyecto de ley

Detalles del proyecto de ley que propone la colaboración eficaz para investigaciones del Parlamento

¿Qué dicen los expertos?

El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, el abogado penalista Luis Lamas Puccio y el ex fiscal supremo Avelino Guillén coincidieron en señalar que este proyecto afecta la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Vargas Valdivia aseguró que el proyecto “denota un desconocimiento del procedimiento de colaboración eficaz, que es un proceso especial regulado en el Código Procesal Penal”.

“Aquí se pretende equiparar ese procedimiento judicial a un procedimiento ante el Congreso […] este proyecto afecta la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público. Implica una clara invasión y afectación de funciones que la Constitución reserva exclusivamente para el Ministerio Público, que es titular de la acción penal, y al Poder Judicial, que dicta la sentencia que corresponda y que pone fin a los procesos judiciales”, dijo.

El ex procurador anticorrupción explicó que en un acuerdo de colaboración eficaz intervienen la fiscalía y un imputado que quiere colaborar. Luego, en un segundo nivel, el acuerdo de colaboración es evaluado por un juez.

“Requiere una actividad especializada que no existe en el Congreso. Acá intervienen fiscales, jueces y abogados que conocen y manejan la jurisprudencia, la doctrina. Estos evalúan cada caso en particular y determinan si los hechos materia de investigación resultan o no configurativos del delito”, explicó.

En esa línea también se manifestó Lamas Puccio, quien resaltó que la colaboración eficaz “se utiliza en materia criminal”. Quien la define – explicó- es un juez tras controlar la legalidad de lo acordado entre la fiscalía y el colaborador.

“Es una función estrictamente jurisdiccional, en razón de que no existe otra institución o funcionario que lo pueda hacer. El Congreso no tiene esa labor constitucional. No lo puede hacer. Sus investigaciones son políticas”, dijo.

Lamas Puccio señaló que el proyecto de ley “violenta la misma Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley Orgánica del Ministerio Público”.

“¿Quién en el Congreso dispondría la exención de pena? Creo que se están confundiendo las cosas. El Congreso no juzga, solo puede investigar y recomendar”, dijo.

Avelino Guillén señaló que este proyecto "no tiene ningún sustento legal ni constitucional en razón de que el Congreso de la República solo realiza indagaciones de carácter administrativo, no dentro de un proceso penal".

"Es un proyecto que vulnera las atribuciones del Ministerio Público. El Código Procesal Penal es muy claro: la colaboración eficaz es un proceso autónomo, independiente, que corre paralelo a un proceso de investigación principal. Solo se puede plantear ante el Ministerio Público", dijo.

¿Qué dice Salaverry sobre esta propuesta?

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo que la iniciativa busca que las investigaciones que realiza el Parlamento no se archiven por falta de pruebas.

“Siempre ocurre que por falta de pruebas - porque la subcomisión no es el Ministerio Público y no tiene los apremios de este - se archivan los casos y finalmente no se llega a sancionar a los peces gordos. Entonces, queremos implementar la figura de la colaboración eficaz para que aquellas personas denunciadas y procesadas puedan contar la verdad y tengamos casos sólidos”, aseguró.

Agregó que “como en cualquier parte del mundo, [el colaborador] debe tener algún beneficio para que se anime a contar cómo han ocurrido las cosas”.