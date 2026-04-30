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El Colectivo hizo un llamado a la autoridad electoral a devolver la confianza y credibilidad necesarias en el proceso electoral. Foto: composición GEC
El Colectivo hizo un llamado a la autoridad electoral a devolver la confianza y credibilidad necesarias en el proceso electoral. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El colectivo civil peruano “Peruanos de Estado”, mediante un comunicado, hizo un llamado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que “convoque a una auditoría técnica internacional independiente e integral, que asegure la transparencia”, en el conteo de votos tras las elecciones del 12 de abril.

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