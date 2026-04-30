El colectivo civil peruano “Peruanos de Estado”, mediante un comunicado, hizo un llamado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que “convoque a una auditoría técnica internacional independiente e integral, que asegure la transparencia”, en el conteo de votos tras las elecciones del 12 de abril.

En el documento, expresaron la importancia de garantizar la legitimidad de las elecciones en un contexto de presuntas irregularidades, y ante la estrecha diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

“El Perú vive horas decisivas en su proceso electoral”, se lee en el comunicado, en el que señalaron que “las elecciones del pasado 12 de abril se han desarrollado en un contexto en el que han sido reconocidas diversas irregularidades y deficiencias en su ejecución”.

Además, enfatizaron que “el voto es un derecho fundamental” y que “cada peruano tiene el derecho de que su voluntad, expresada en las urnas, sea respetada sin ninguna duda”.

Para el colectivo, aunque la convicción de que “este proceso no alterará la voluntad expresada por los peruanos”, es importante “asegurar la transparencia del proceso para la legitimidad de los resultados” en una contienda tan ajustada.