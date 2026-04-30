Resumen
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El colectivo civil peruano “Peruanos de Estado”, mediante un comunicado, hizo un llamado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, para que “convoque a una auditoría técnica internacional independiente e integral, que asegure la transparencia”, en el conteo de votos tras las elecciones del 12 de abril.
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