El colectivo de empresarios Peruanos de Estado se pronunció para exhortar al Congreso a otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo para “defender la paz y recuperar el orden interno, indispensables para sostener la institucionalidad democrática y unas elecciones presidenciales ejemplares en el 2026″.

El pronunciamiento lleva las firmas de los empresarios Carlos Añaños Jerí, Ricardo Márquez Flores, Roque Benavides Ganoza y Raúl Diez Canseco Terry.

El comunicado de Peruanos de Estado también lamentó los “lamentables hechos” ocurridos durante la movilización ciudadana del 15 de octubre, que dejó como saldo la muerte del músico Eduardo Ruiz Sanz debido al impacto de una bala disparada por el suboficial PNP Luis Magallanes, según la versión oficial de la Policía Nacional del Perú.

Comunicado de Peruanos de Estado

“Confiamos en que el debido proceso en las investigaciones establecerá las responsabilidades que correspondan”, indicaron.

“Reconocemos la labor de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior que, cumpliendo con su deber constitucional, buscan recuperar el orden interno y erradicar la inseguridad ciudadana en todo el país”, añadió el pronunciamiento.

El colectivo también invocó a las asociaciones empresariales, académicas y civiles, a unirse en una campaña cívica en medios y redes sociales para difundir y cultivar valores democráticos.

“La seguridad ciudadana es un deber del Gobierno y una responsabilidad compartida. Unidos y firmes en la defensa de la legalidad, podremos construir un país en el que prevalezcan la paz, la justicia y la esperanza”, manifestaron.